Определились потенциальные соперники "Шахтера" в квалификации Лиги чемпионов

После того, как в драматичном финале "Вильярреал" выиграл Лигу Европы, стал известен окончательный состав квалификации Лиги чемпионов, где сыграет "Шахтер". Донецкий клуб стал вице-чемпионом Украины и в самом престижном клубном футбольном турнире Европы будет стартовать с третьего раунда квалификации.

Потенциальными соперниками "горняков" в первом матче будет бельгийский "Генк" и одна из пяти команд, которые будут играть во втором раунде квалификации Пути представителей лиг: нидерландский ПСВ, чешская "Спарта", турецкий "Галатасарай", австрийский "Рапид Вена" и датский "Митьюланд". Также в 3-й раунд квалификации попал московский "Спартак", но по правилам УЕФА Украина не играет с российскими командами.

В случае успеха "оранжево-черные" продолжат борьбу в раунде плей-офф. Там подопечным Де Дзерби могут выпасть "Монако" (Франция) или "Селтик" (Шотландия). Если "Шахтер" пройдет в групповой этап Лиги чемпионов, то будет в третьей корзине. Если дончане уступят, то получат путевку в групповой турнир Лиги Европы (первая корзина).

Жеребьевка второго раунда квалификации ЛЧ состоится 16 июня. Матчи запланированы на 20/21 и 27/28 июля.

"Шахтер" своего соперника по 3-му раунду узнает во время жеребьевки 19 июля. Играть "горнякам" предстоит 3/4 и 10 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая донецкий "Шахтер" получил нового главного тренера. Команду Рината Ахметова возглавил итальянец Роберто Де Дзерби. 41-летний специалист подписал двухлетний контракт.