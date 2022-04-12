'Они не виноваты': легенда футбола предложил отдать Украине место на ЧМ-2026 по футболу

Легендарный шотландский футболист Кенни Далглиш предложил допустить сборную Украины к финальной части чемпионата мира 2026 года. Бывший футболист "Ливерпуля" и "Селтика" отметил, что это могло бы стать компромиссным решением в случае, если "желто-синие" не смогут провести стыковые матчи первенства в Катаре-2022, намеченные на июнь.

Об этом сам Далглиш заявил в интервью изданию SunSport. По его словам, Международной федерации футбола (ФИФА) следует с пониманием отнестись к украинцам, если у команды Александра Петракова не получится сыграть в плей-офф отбора ЧМ-2022.

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"Нужно с огромным уважением отнестись к украинским игрокам и футбольной ассоциации. Они не виноваты, что находятся в том положении, в котором находятся. Большая часть команды не играет, но у них все еще есть семьи, которые сильно пострадали. Я думаю, несправедливо оказывать на них давление. Возможно, стоит сказать им: "На следующий чемпионат мира вы можете пройти напрямую. Вам не нужно проходить квалификацию". Это был бы способ выразить свое уважение и в то же время решить проблему стыков ЧМ-2022", – подчеркнул легендарный форвард.

Отметим, что 24 марта сборная Украины должна была сыграть с Шотландией в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022. Однако из-за военного вторжения России игра была отложена на июнь. В случае победы в Глазго наша команда поспорит за путевку в Катар с Уэльсом.

Ранее главный тренер шотландцев Стив Кларк выразил сомнение в возможности организовать поединок против Украины в начале июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) и ФИФА раздумывают над необычным решением относительно матчей сборных Украины и Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций.