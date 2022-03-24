'Это будет сложно': в Шотландии поставили под угрозу стыковой матч Чм-2022 с Украиной

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк признался, что сомневается в проведении в июне стыкового матча плей-офф ЧМ-2022 с Украиной. Поединок должен был состояться 24 марта, но был перенесен из-за нападения России на нашу страну.

По словам Кларка, все еще нет ясности относительно игры с украинцами, пишет The Guardian. Он подчеркнул, что "желто-синим" необходимо время для проведения тренировочных сборов и подготовки к матчу.

"Если вы спрашиваете меня сейчас, состоится ли игра в июне, то это будет сложно. Это ситуация, которую мы не можем контролировать. Трудно представить, как мы будем играть с ними в июне, и дело не только в календаре, а в том, что им нужно собраться вместе, провести тренировочный сбор и вывести всех своих игроков на поле в нужное время, чтобы подготовиться к такой важной игре. Мы должны руководствоваться интересами ФИФА, УЕФА и, самое главное, самой Украины", – сказал наставник сборной Шотландии.

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Отметим, что 24 марта в поединке Уэльс – Австрия определиться соперник украинцев или шотландцев в решающем матче за путевку на Мундиаль в Катар.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборную России по футболу окончательно отстранили от участия в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

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