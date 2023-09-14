'Они готовы нас вернуть': тренер 'Зенита' размечтался о Лиге чемпионов и пожаловался на политическое давление на УЕФА

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил уверенность в том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы мечтает о возвращении российских команд в международные турниры. При этом наставник "сине-бело-голубых" пожаловался на то, что команде не хватает атмосферы Лиги чемпионов.

Об этом Семак заявил во время выступления перед петербургскими студентами, информирует Telegram-канал "СБГ Мысли Вслух". Тренер чемпионов России использовал традиционные нарративы кремлевской пропаганды о том, что спорт должен оставаться вне политики и объединять людей.

Видео дня

"Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращение России. Они готовы вернуть нас, когда будут для этого обстоятельства. Решение об исключении политизировано на 100%. Спорт должен быть тем звеном, которое будет объединять, а не разъединять людей. Спорт должен быть вне политики. Команде не хватает того драйва Лиги чемпионов. Это, конечно, лучший клубный турнир в мире. Многие игроки стремятся туда попасть, чтобы ощутить эту атмосферу. Мы не можем повлиять на отстранение от еврокубков. Мы, конечно, скучаем по этой обстановке", – сказал Семак.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пожаловался на то, что даже африканские команды не хотят играть с агрессорами товарищеские матчи.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник Сергей Семака в "Зените" и предатель Украины Анатолий Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех наград и запрет на футбольную деятельность в родной стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!