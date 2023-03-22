''Он должен'': лидер сборной Украины оценил работу с Ротанем перед матчем с Англией

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко позитивно оценил работу с исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Русланом Ротанем. Футболист "Шахтера" отметил, что молодой специалист полностью сконцентрирован на матче отбора Евро-2024 с Англией 26 марта, а также хорошо знаком с многими игроками.

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Об этом Степаненко рассказал официальному сайту Украинской ассоциации футбола (УАФ). Один из лидеров "сине-желтых" подчеркнул, что у команды осталось немного времени для подготовки к стартовому поединки квалификации к континентальному первенству.

"Ротань должен как можно лучше нас подготовить. Поэтому дальше все будет насыщеннее, ведь он должен сплотить коллектив после долгого перерыва и внедрить свое видение футбола. Он – достаточно активный тренер, молодой и энергичный, много лет игравший в футбол и вот перешедший на тренерскую работу. Ротань уже имеет свой опыт, поэтому понимает, что сейчас он – руководитель национальной команды, и осознает, какая на нем ответственность. Он живет футболом, живет с Англией, а мы все готовы ему помочь. Прилетели поддержать команду даже некоторые травмированные игроки. Делаем все, чтобы получить хороший результат", – сказал Степаненко.

Напомним, матч Англия – Украина пройдет на легендарном стадионе "Уэмбли" в воскресенье, 26 марта. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Англии понесла грандиозную потерю перед матчей с Украиной, лишившись лучшего бомбардира 2023 года. А нашу национальную команду покинул один из лидеров обороны.

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