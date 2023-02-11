Официально. ''Шахтер'' купил вратаря сборной Украины, оформив рекордный трансфер

Вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык перешел из "Ворсклы" в "Шахтер", сообщает официальный сайт "горняков". Финансовые условия перехода не сообщаются, но по сведениям инсайдеров, команда из Донецка заплатила за футболиста 3 млн евро и бонусы и подписала с ним долгосрочный контракт.

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Эту же информацию косвенно подтвердила и "Ворскла", уточнив, что трансфер Дмитрия стал самым дорогим в истории полтавского клуба, установив рекорд.

"Я оставляю в Полтаве часть своего сердца. Помню все знаковые эпизоды своей карьеры в футболке "Ворсклы". Благодарю каждого, с кем мне пришлось работать. Слава воинам, защищающим нашу с вами независимость. Наша страна обязательно победит, вернется в привычный ритм жизни и весь украинский футбол!" – прокомментировал свой переход Дмитрий.

24-летний Ризнык является воспитанником полтавского футбола. За первую команду из Полтавы провел 80 матчей, в которых пропустил 97 мяча.

В национальной сборной Украины сыграл в двух поединках: с Болгарией (1:1) и Ирландией (1:1).

Напомним, нынешней зимой "Шахтер" установил трансферный рекорд Украины, продав в лондонский "Челси" Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.

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