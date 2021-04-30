Один из лучших бомбардиров сборной Украины не сыграет на Евро-2020

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка не сыграет на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Третий бомбардир в истории сборной Украины (21 гол) не попал в расширенный список игроков, которые будут готовиться к турниру. Помочь "желто-синим" на континентальном первенстве 31-летнему футболисту помешало повреждение, из-за которого он не выходит на поле с 21 марта.

По словам врача "Шахтера" Вадима Попова, у Коноплянки достаточно серьезная травма, которая требует длительной реабилитации.

В нынешнем сезоне на счету Евгения лишь 14 матчей за "горняков", в которых он провел на поле 348 минут и не отметился результативными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Шахтера" Жуниор Мораес и Валерий Бондарь получили травмы крестообразных связок и не помогут сборной Украины на Евро-2020.