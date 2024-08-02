УЕФА исключил 'Днепр-1', а 'Динамо' разбило 'друзей Москвы': как Украина стартовала в новом сезоне еврокубков

Завершился 2-й раунд квалификации в еврокубки – на этом этапе Украина потеряла сразу два клуба в международных соревнованиях, дальше пробиться удалось только киевскому "Динамо". OBOZ.UA анализирует главные ошибки первых матчей украинских клубов и обращает внимание на главные слова после первых пар в Европе.

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"Динамо" провело дополнительный спарринг

Сербский "Партизан" как первый соперник в еврокубках – настоящий подарок судьбы. Дело не только в итоговом разгроме 9:2 и уничтожении идеологического союзника россиян. Это еще и отличный эмоциональный трамплин, с которым динамовцы уже начинают готовиться к следующему сопернику. А еще есть первые игровые очки в копилку ассоциации: две победы бело-синих принесли нам 2 балла из 2 возможных.

Мы увидели, что в замечательной форме звезда Евро Шапаренко, новичок Пихаленок и даже Ярмоленко, свежесть и мотивацию которого сложно переоценить. Мотивированность киевлян во втором матче ощущалась по полной: Супряга из замены чуть не стал автором крутого ассиста, а латерали Дубинчак и Караваев вообще оформили решающий гол матча в Белграде. Шовковский после матча отметил, что еще есть куда работать:

"Я как тренер вижу возможности для улучшения игры. Удовлетворен прежде всего пониманием, отношением, внутренней мотивацией, которая есть у игроков, и коллективом, который мы строим. Команда – это сбор игроков, а коллектив – единый организм. Это моменты, вдохновляющие работать дальше, ставить перед собой амбициозные планы и двигаться к ним". - Александр Шовковский, главный тренер киевского "Динамо"

Следует ли серьезно воспринимать результат этого поединка? Нет, сербы уже в первом матче показали, что для них игра не стоит на первом месте. Салданья, Кулюлю и другие футболисты белградцев после камбэка "Динамо" начали просто уничтожать наших игроков, а во втором противостоянии тот же Салданья поднялся во время падения Дячука и спровоцировал его травму. 9:2 – это деклассифицированный соперник, и победа наших над ними была просто вопросом времени. Настоящий экзамен начнется в игре против Рейнджерс, ведь там детские ошибки оппонента не будут встречаться. Кстати, немного статистики: этот разгром "Партизана" стал 12-м для "Динамо" в еврокубках и 35-м для всей группы украинских клубов. А Ярмоленко забил 20-й гол в европейских турнирах – это удавалось лишь восьми украинцам.

Дебют "Полесья" в еврокубках получился неудачным

"Полесье" стало 22 украинским дебютантом еврокубков, хотя игрой оправдало свои громкие амбиции лишь в номинально домашней встрече. Клубу удалось с первого раза заскочить в Лигу Конференций и даже укусить словенскую "Олимпию". Но первый откровенно слабый матч без инициативы и контроля уничтожил все возможности для прохода дальше.

На второй тренер Ашур обещал злобу и агрессию – и житомиряне их показали. Первый гол произошел уже на 37-й секунде роскошным дальним ударом Кушниренко. Люблянцы сравняли очень быстро, с ошибкой и защитников, и вратаря. Комплексный провал вернул равенство к счету и преимущество словенцев в 2 мяча. Активность Назаренко, Телласа, того же Кушниренко и других вдохновляла, только игроки перемудрили. Лишние забросы, импульсивные удары издалека – в этом была идея, только этой идее не хватило индивидуальной реализации. Проигрыш 1:2.

Нельзя сказать, что эта попытка была ужасающей, на житомирян давили несколько факторов. Тренер Имад Ашур впервые руководил главной командой, а еще и не имеет опыта игры в еврокубках. Десяток игроков пришли только летом, а некоторые вплоть до начала сезона, и сразу были задействованы в еврокубках (например, в ответном матче со старта играли Сарапий, Гуцуляк, Бристрич). Хотя с другой стороны, именно под этот дебют в ЛК команда закупалась на рынке и даже приобщилась к совместному хищению представителей "Днепра-1". Поэтому общее впечатление негативно нейтрально: мы не ожидали достижений, хотя надеялись на амбициозную борьбу с первого выхода на поле. Жаль, что "Полесье" проиграло оба матча и не смогло принести хоть какие-то очки в общую копилку.

"Днепр-1" до последнего не хотели снимать с соревнований

Судьба "Днепра-1" все лето была непонятна. Функционеры до последнего держали тайну о положении дел, вся Украина не понимала, будет ли днепровский клуб в УПЛ и еврокубках. Даже когда до старта соревнований оставался месяц и клуб отправился на участие, его уже съедали изнутри – лучшие игроки меняли прописку один за другим.

И вот когда спортклубовцы снялись с соревнований в Премьер-лиге и запустили марафон по Турниру Четырех, позорность ситуации наконец-то дошла до УЕФА. 22 июля, за менее чем за 72 часа до старта первого матча, европейская ассоциация дисквалифицировала украинский клуб и присудила ему два технических поражения. Соответственно легкий путь в следующий этап Лиги Конференций получила команда "Пушкаш Академи". Так мы потеряли еще один клуб в Европе и получили головную боль в таблице коэффициентов.

Но есть по поводу днепровского футбола и хорошие новости! УАФ обратилась к УЕФА по поводу исчезновения "Днепра-1" с футбольной карты – и европейская ассоциация официально подтвердила, что рассмотрит для нас вариант смягчения очков! То же распределение на 5 команд могут перерисовать, и результаты евровыступлений будет делить на четыре клуба, потому что "Днепр-1" даже не доехал до этих соревнований. Теперь ожидаем приемлемое для нас решение от футбольных функционеров. Иначе украинская ассоциация может оказаться за пределами топ-20 общего рейтинга.

Украинские клубы продолжат борьбу уже на следующей неделе

Теперь стартуют третьи этапы еврокубков. "Динамо" в третьем раунде ЛЧ будет играть против "Рейнджерс" уже 6 числа, первая встреча номинально домашняя. Команда Шовковского даже не возвращается в Украину, их первая игра УПЛ отложена из-за участия олимпийских сборников. Ситуация двусторонняя: это к лучшему, потому что меньше потерь сил в пути. Кроме того, снова повторяется прошлогодняя ситуация с разорванной таблицей чемпионата.

К киевлянам присоединяется "Кривбасс": еврокубковый путь обновленной криворожской команды стартует тоже номинально домашним матчем против чешской "Виктории Пльзень". Этот матч в рамках Лиги Европы пройдет 8 августа в Кошице. "Шахтер" ждет всех, кто дойдет до группового этапа, у него лучшая пока позиция – гарантированная, в составе лучших участников ЛЧ.