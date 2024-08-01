Непредсказуемость и множество открытых вопросов. Чего ждать от нового сезона Украинской Премьер-лиги

"Динамо" и "Шахтер" сразятся за золото, еще 4 команды за еврокубки, остальные - за выживание. Таким мы привыкли видеть традиционный прогноз на УПЛ? OBOZ.UA создал собственный: в этом материале попробуем разобраться, чего в новом сезоне не избежать, что может удивить, а что снова окажет чрезвычайное влияние на проведение соревнований.

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Чемпионство теперь значит очень много

Украина сильно упала в рейтинге ассоциаций, поэтому уже не может претендовать на столь же большое количество клубов в еврокубках. Их старт тоже стал дальним: нужно преодолеть несколько отборочных раундов во всех еврокубковых лигах. Группа Лиги Чемпионов – надолго сложная мечта; только если в этом году мы зажжем в Европе, сможем попытаться подняться выше и зацепиться за прямую путевку в группу по итогам УПЛ, а не квалификаций.

Нам нужна победа в элите "Динамо" или "Шахтера", причем выигрыш горняков будет более удачным по позиции в рейтинге: текущий чемпион Украины занимает в общем зачете евроклубов 40 место, а серебряный призер - 72-е. В таком случае сыграет свою роль Путь Чемпионов, и, как уже было в прошлом сезоне, так донецкий клуб проскочил напрямую в группу.

Чуда нового чемпиона не будет

Хотя стоит отметить, что нового чемпиона мы не увидим. Уже много десятков лет происходит так, что на лидерство может претендовать совсем неожиданная команда, но зимой все ломается. Темная лошадка сдает позиции, гранды наверстывают. Взять хотя бы прошлый сезон - там "Кривбасс" стал зимним чемпионом, а "Днепр-1" всегда был рядом с "Шахтером", "Полесье" вообще с первого же раза ворвалось в битву за медали, а "Динамо" из-за кризиса не охотилось. даже на бронзу. Но проходит несколько месяцев – и все решается только в Украинском Классическом, очные встречи с уже экс-конкурентами за чемпионство не имеют для грандов ни одного турнирного значения. Поэтому вывод таков: золото заберет "Динамо" или "Шахтер". Всех остальных традиционно сломает зима.

Таблица снова будет непонятной

Уже с первого тура у нас есть перенесенные матчи! Не увидим игры "Ворскла" - "Шахтер", "Александрия" - "Динамо" и "Рух" - "Полесье". Причина как уважительная - эти клубы отпустили более двух игроков в состав Олимпийской сборной Украины. Но этот сложный процесс получил отзвук стыда, поэтому целесообразность переноса под вопросом. Наши не сотворили чуда и вылетели из парижских соревнований – по меньшей мере 2 тура будут без переносов. Следует ли нам вспомнить еврокубки, как в сезоне 23/24? А еще разрешение для сборной переносить матчи УПЛ в пользу игр желто-синих? Словом, снова ждем таблицу без четкой картины. Другие встречи 1-го тура такие:

3.08:

"Верес" - "Карпаты" 15:30

"Кривбасс" - "Черноморец" 18:00

4.08:

"Левый Берег" - "ЛНЗ" 13:00

"Оболонь" - "Колос" 15:30

"Заря" - "Ингулец" 18:00

И это все не говоря о спортивной составляющей чемпионата. А ведь некоторые команды уже хотят удивлять. Например, "Ворскла" ставит перед собой цель попасть в еврокубковую зону (несмотря на 9 место того сезона и отставание в 17 очков от зоны ЛК). Если все получится, как у нескольких команд прошлого года, которые смогли достичь не только первой половины, но и посоревноваться за медали, то нас ждет действительно непредсказуемый розыгрыш.

Какие ждем сюрпризы?

Сюрпризы УПЛ стандартны – мощный клуб проваливается, аутсайдер мешает лидерам, а кто-то вообще исчезает с футбольной карты. За первую половину будет бороться целый пул команд: "Кривбасс", "Рух", "Полесье", "ЛНЗ". Ожидается, что криворожцы и львовяне и в этом году смогут продолжить мощную борьбу, тем более, что они усилились - 6 новых лиц у красных и 2 у желтых. Что-то прогнозировать на житомирян сложно: команда получила нового тренера и громко встряхнула трансферный рынок, но результата в первом матче ЛК не произошло. Успеет ли Ашур настроить весь этот набор под первые туры лиги?

К середнякам тоже есть вопросы: к началу августа "Черноморец" и "Александрия" питаются только свободными агентами (несмотря на то, что есть деньги по продаже игроков). Такое впечатление, что они не собираются ни за что бороться и будут сохранять наиболее возможную среднюю позицию. На фоне такой пассивности, интересно выглядят закупки "Колоса" (Третьяков + Гагнидзе), "Зари" (Джордан + Тронтель), "Ворсклы" (Иеде), "ЛНЗ" (Ассинор + Дайко). Даже "Оболонь" приобрела Теслюка за 350 тысяч евро, это больше, чем тратила половина команд. Большинство имен новые для украинского зрителя, хотя жажда тратить деньги на усиление в некоторых случаях приятно поражает.

Сюрприз возможен и от клубов, которые могут заявить, что футболисты устали на Олимпиаде. К примеру, Фесюн, Крупский, Батагов и Рубчинский отыграли все 270 доступных минут без замен, а Мартынюк, Сикан, Криськив, Хлань и Михайленко набрали более 200 минут за олимпийскую сборную. Из всех только Хлань не играет в УПЛ, поэтому есть 8 аргументов услышать такие знакомые нам слова об усталости и нехватке исполнителей.

Новички составят конкуренцию?

Начать следует с команды, получившей три драматических попытки заскочить в УПЛ. Имя дебютанта стало известно только на этой неделе - и это "Левый Берег". Команда не смогла зацепиться за места прямого выхода, не пробилась через плей-офф, но судьба подарила третий шанс в виде Турнира Четырех: победа в нем оставила "ЛБ" всего несколько дней, чтобы подготовиться к первому матчу Премьер-лиги. Благо, еще есть время найти футболистов под элиту.

"Ингулец" деньгами пока не бросается, возвращение в УПЛ проводят с усилением свободными агентами. Клуб провалил тест будущими соперниками - контрольные матчи против "Динамо", "Кривбасса" и "Александрии" проиграны, обыграли только "Черноморец". Пока похоже, что петровцы мнениями остаются в соревновании рангом ниже, для лучшей лиги Украины нужно больше собранности. "Карпаты" вышли из второго места Первой лиги, хотя имели все шансы взять золото. Львовяне хотят зацепиться за этот сезон и с первой же попытки остаться в элите, поэтому уже потратили 800 тысяч евро на новых футболистов: в частности, за 500 тысяч пришел Мирошниченко из "Днепра-1". Клуб получил нового тренера Лупашко и еще должен разобраться с финансовой частью долгов перед Креспо. Ох и интересно будет в подвале таблицы.