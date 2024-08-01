Разгром 3:0 в сердце врага. Тактический обзор матча Лиги Чемпионов 'Партизан' – 'Динамо'

Киевское "Динамо" легко разобралось с сербским "Партизаном" в гостях 0:2 после этой игры и 9:2 в пользу бело-синих по суммарному счету. Украинская команда легко преодолевает белградцев и громко выходит дальше, где нас ждет "Рейнджерс". Что показала эта игра? Кто стал самым активным у команды в национальной форме? OBOZ.UA разобрал все главные моменты этого матча.

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Стартовые составы

"Партизан": Йованович, Юрчевич, Маркович, Муякич, Филиппович, Овусу, Запад, Чжун, Лазаревич, Калулу, Салданья

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Караваев, Пихаленок, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Ярмоленко, Ванат

Первый тайм. Унижаем дворовую команду

Осторожное начало игры – характеристика начала первого матча. "Партизан" хотел реализовать свои амбиции на победу, заявленные перед игрой. Кто только из официальных лиц не говорил, что отыграть 4 мяча возможно. Только начальные атаки сербов не имели за собой никакой опасности, всего несколько неприцельных ударов от Калюлю. В свою очередь, "Динамо" время от времени забирало мяч и катало его между защитниками. Особенно красиво было то, что динамовцы играли в столице союзника россиян в желто-синей форме.

Киевляне двигались медленно, словно играли во дворе для фана. И гол – это не наработка, это счастливый случай. Волошин подобрал мяч на правом фланге и слабенько покатил на Ваната, а тот решил в касание продолжить передачу налево, но сделал это еще слабее. И когда атака уже завершилась - тот же Калюлю обрезался и выкатил на Ярмоленко. Андрей достаточно подержал мяч, подошел на удобное расстояние и пробил в дальний угол. 1:0.

Ярмоленко вообще был самым активным игроком первого тайма. Он отходил на центр поля, чтобы начинать атаки и находил позицию под свой удар, а еще активно менял фланги, чтобы раздавать передачи на одноклубников. "Партизан" на этот момент отказался от попыток показать хоть какой-то футбол, поэтому больше внимания уделил защите: 4-5-1, где на Пихаленка или Буяльского бросался Овусу или Захид. Тогда мяч шел на Караваева – и опять тики-така. А еще тот же Калюлю пытался успевать повсюду. Хотя в последней трети чаще всего бывали именно динамовцы.

Первый тайм получился довольно пассивный. У бело-синих было 3 удара в створ против 0 у соперника, преимущество по атакам и точности пасов. Изредка "Динамо" взрывалось моментами, когда Волошин в дальний угол пробивал после передачи Шапаренко. Но в целом ничего примечательного не произошло – обычный матч, где никто ничего никому не виноват.

Второй тайм. Добиваем сербский хлам

Осторожность первого тайма исчезла с первых секунд второго: "Партизан" включил ультрапрессинг и трижды угрожал нашим воротам, Бущан разобрался со всеми эпизодами. Потом уже Го сгружал и там опасно пробивал Салданья. Команде Шовковского понадобилось не так много времени, чтобы обуздать этот напор, хотя это было действительно опасно. Украинцам некуда было спешить: счет полностью их устраивал, а для Бущана была возможность добавить плюсик в графу сухих матчей в ЛЧ.

Но тогда нужно было принять во внимание жесткую игру, которой стало больше, будто мы вернулись к первому матчу неделю назад: бразильский нападающий, который в первом, что во втором тайме, бросался на наших игроков, особенно голкипера и Дячука. В одном из игровых моментов Салданья подсел под центрбек и "помог" ему упасть - травма руки и минус важный центрбек на ровном месте.

Шовковский перестраховывался: на второй тайм он долго не готовил замену, сохраняя минимальное преимущество. Лишь разрезная передача Дубинчака на Ваната и стремительный прорыв нападающего заставили коуча задуматься о замене, когда судья указал на отметку. Гол Владислава с пенальти и двойной перевес киевлян позволили появиться нескольким игрокам ротации, чтобы они могли почувствовать вкус большой игры.

К концу матча, когда суммарный счет уже стал 8:2, команды почти остановились. Хотя киевляне пытались создать новые связи, особенно когда вышел Супряга. Белградцы застряли на стадии глубокой обороны, динамовцы атаковали разными флангами, а после потерь быстро возвращали мяч себе. Волошин имел крутую возможность после прострела новенького, но громко попал в поперечину. Дубинчак и Караваев свой момент не растеряли - третий гол в ворота сербов. 0:3 – киевляне легко побеждают сербов и выходят в следующий раунд. Бущан забирает первый сухой матч в этом сезоне в Лиге Чемпионов.

Вывод матча такой же, как и во время предыдущего: "Партизан" совсем не показателен успехов "Динамо". Это прекрасно, что бело-синие отправляются в следующий этап с двумя победами – это полезно и для финансов клуба, и для таблицы коэффициентов УЕФА. Хорошо и то, что киевляне двигаются по Лиге Чемпионов в хорошем настроении, это поможет против "Рейнджерс". Но главное - не выгореть от положительного результата, потому что сверхлегкая игра против дворовой команды должна только придать уверенность. Настоящая игра только начинается.