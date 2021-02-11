Обследование Ярмоленко дало неутешительный результат – СМИ

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может больше не сыграть в этом сезоне.

Как сообщает Claret and Hugh проведенная МРТ 11 февраля показала серьезность травмы колена.

31-летний футболист сборной Украины растянул связки в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Единственный гол в матче был забит на 97-й минуте в овертайме усилиями Скотта Мактоминея.

Ярмоленко вышел в стартовом составе лондонского клуба и играл на позиции центрального нападающего. Авторитетный статистический портал WhoScored поставил ему оценку 6,2 из 10. Наш соотечественник получил повреждение в начале второй половины и был заменен на 54-й минуте.