Обладатель Золотого мяч, защищающий Украину с автоматом: я шокирован. Очень трудно поверить, что это происходит

Игорь Беланов – обладатель "Золотого мяча" 1986 года, легенда киевского "Динамо" в интервью итальянским СМИ признался, что шокирован событиями последних двух месяцев, которые происходят в Украине. Беланов, уроженец Одессы , после начала полномасштабного вторжения России решил не покидать страну, а взять в руки автомат и защищать родину в территориальной обороне

61-летний ветеран украинского футбола поражен, неужели нельзя было принять другого решения, вместо того, чтобы убивать людей, детей, а потом говорить, что они неонацисты и прочую ерунду в этом род

"Должен сказать, что я действительно в шоке, крайне сложно поверить, что все это происходит. У меня ощущение, что я сплю, что это кошмар,а может фильм ужасов. Когда я увидел военные госпитали, раненых детей, у меня сжалось сердце. Что вы хотите, чтобы я чувствовал?" – задал риторический вопрос Игорь Иванович.

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Беланов признался, что не бывал на передовой, но видел страшные вещи.

"Я видел, что случилось с Бучей . Мы хотели мира и наши женщины, наши дети, старики. Теперь они боятся выходить на улицу, общаться с чужими людьми", – цитирует экс-игрока сборной СССР сайт Джанлуки Ди Марцио.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев пошел защищать Киев, записавшись в территориальную оборону на Оболони