Обладатель 'Золотого мяча' взял в руки автомат и пошел защищать Украину. Фотофакт

Легендарный футболист киевского "Динамо" Игорь Беланов записался в территориальную оборону родной Одессы для защиты города и страны от российских оккупантов. Обладатель "Золотого мяча" в 1986 году взял в руки автомат и отправился для борьбы против агрессора.

Соответствующее фото было опубликовано на странице Беланова в социальной сети Facebook. Легендарный нападающий выразил свое восхищение защитниками страны из Вооруженных Сил Украины.

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"Удивительное мужество и неиссякаемый боевой дух! Все это и многое другое характеризует наших бойцов ЗСУ. Мы с вами! Мира Украине, и Слава каждому, кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу Землю и наш Свободный, Героический Народ! Верим в нашу скорую победу! Слава Украине!" – написал бывший игрок киевского "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев пошел защищать Киев, записавшись в территориальную оборону на Оболони. Он откровенно рассказал о том, что бы сделал с главарем Кремля Владимиром Путиным при встрече.