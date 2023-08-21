"Нужно выстраивать отношения": тренер "Челси" высказался о Мудрике после очередного фиаско

Новый главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Печеттино выразил свое восхищение украинским легионером команды Михаилом Мудриком. Аргентинский специалист поддержал нашего соотечественника и призвал экспертов и болельщиков не оказывать дополнительное давление на игрока.

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Об этом Почеттино заявил в интервью порталу football.london после поражения его команды от "Вест Хэма" (1:3) во 2-м туре Премьер-лиги. По словам наставника "синих", у Мудрика есть все, чтобы реализовать себя на самом высоком уровне. Украинскому полузащитнику нужно время, чтобы адаптироваться к новым для себя условиям.

"Сегодня он сыграл 45 минут. Это молодой игрок, которому мы должны доверять, с которым нужно выстраивать отношения и тренерскому штабу, и команде. У него потрясающее мастерство и талант. Нужно лишь время, чтобы он лучше адаптировался к команде и нашел способ играть так, как мы этого ждем", – сказал тренер "Челси".

Отметим, что Мудрик пришел в лондонский клуб в январе нынешнего года за 100 миллионов евро. За это время он сыграл 19 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Недавно Михаил рассказал, как ему желали смерти английские болельщики. А легенда "Динамо" Олег Лужный назвал главную ошибку молодого футболиста.

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