НСК "Олимпийский" фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Францией

После внушительного промежутка матчей без зрителей, сборная Украины вернулась на столичный НСК "Олимпийский". UEFA разрешил заполнить арену на игру отбора на ЧМ-2022 против Франции максимум на 75% (вместимость 70050) и это сыграло свою роль.

Зрители, соскучившиеся по футболу, фантастически поддержали сборную, исполнив гимн Украины вместе с известным певцом из Луганска и финалистом "Голоса країни" Владом Сытником.

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В 2017 году тогда еще 26-летний Влад выиграл международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить потрясающий перфоманс на главной арене Украины.

Отметим, что несколько дней назад на гостевом матче с Казахстаном украинских зрителей не было, поэтому за боевой дух пришлось отдуваться самим футболистам.

Наши спортсмены сами потрясающе исполнили гимн Украины.

Напомним, что наши болельщики регулярно исполняли гимн Украины на чемпионате Европы по футболу-2020. Впервые подобное зрелище можно было увидеть на матче 1-го тура группового этапа с Нидерландами. Тогда арена в Амстердаме фантастически исполнила гимн Украины. ​

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После этого украинцы пели в матчах с Северной Македонией, Австрией и Швецией.