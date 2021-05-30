Новый тренер "Шахтера" хочет перехватить футболиста у "Динамо" – СМИ

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби попросил руководство клуба приобрести защитника "Галатасарая" Маркао. Бразильцем также интересуются киевское "Динамо" и питерский "Зенит".

Как сообщает издание Fotospor, кроме игрока турецкого гранда итальянский специалист хочет усилить состав "горняков" своим бывшим подопечным – Марлоном из "Сассуоло". Ожидается, что вскоре донецкий клуб сделает предложение по Маркао.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразилец не собирается продлевать контракт с "Галатасараем", поскольку его не устраивают условия нового соглашения. В связи с этим турки якобы были готовы отпустить своего защитника со скидкой, а одним из претендентов на него называлось киевское "Динамо".

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Несмотря на это, недавно Маркао продлил контракт со стамбульской командой до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал, что будет делать с клубом Де Дзерби.