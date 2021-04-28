"Динамо" начало переговоры с футболистом турецкого гранда – СМИ

"Динамо" возобновило интерес к защитнику "Галатасарая" Маркао и попытается подписать его в летнее межсезонье.

Как сообщает издание Fotomac, киевляне уже начали обсуждать с ним детали перехода.

Турецкий гранд пытался договориться с бразильцем о продлении контракта, который истекает летом 2022 года, однако переговоры были заморожены из-за высоких денежных запросов футболиста. Он требовал увеличить свой ежегодный оклад с 950 тысяч до 1,75 миллиона евро.

"Галатасарай" не хочет отпускать Маркао бесплатно, поэтому рассмотрит вариант с его возможной продажей. Турки отклонили предложение итальянской "Ромы", которая летом 2020 года была готова заплатить 13 миллионов евро + 2 млн евро бонусов, но сейчас якобы готовы принять 10 мнл евро от "Динамо".

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 37 матчах клуба во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 12 млн евро.

Напомним, что летом 2020 года СМИ приписывали киевлянам интерес к Маркао.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянской прессе появилась информация, что легендарный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может перейти в "Динамо".