'No russian': Ребров отказался говорить на русском языке перед матчем Лиги наций. Видео

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, нападающий команды Роман Яремчук и пресс-атташе "сине-желтых" Виталий Плецан категорически отказались общаться с журналистами на русском на пресс-конференции в Тиране перед матчем Лиги наций. Представители нашей страны столкнулись с тем, что албанская сторона предоставила ей переводчика с языка страны-агрессорки.

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Соответствующий инцидент попал в трансляцию пресс-конференции, которая прошла на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). После того, как Ребров сделал заявление о последних обстрелах наших городов, албанцы попросили наставника сборной повторить речь на русском. Однако тот отказался это делать.

"Rusiian? No russian", – прокомментировал ситуацию Плецан. После этого украинцы отвечали на вопросы албанцев на английском.

Напомним, что поединок в Тиране состоится во вторник, 19 ноября. Команду Реброва в противостоянии устроит только победа. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Албания – Украина. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Ранее были обнародованы все расклады для нашей команды перед заключительной встречей группового этапа Лиги наций.

Как сообщал OBOZ.UA, журналист Виктор Вацко жестко наехал на футболистов сборной Украины за игру с Грузией в матче Лиги наций, обвинив их в безволии.

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