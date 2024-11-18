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"No russian": Ребров отказался говорить на русском языке перед матчем Лиги наций. Видео

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
4,0 т.
'No russian': Ребров отказался говорить на русском языке перед матчем Лиги наций. Видео

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, нападающий команды Роман Яремчук и пресс-атташе "сине-желтых" Виталий Плецан категорически отказались общаться с журналистами на русском на пресс-конференции в Тиране перед матчем Лиги наций. Представители нашей страны столкнулись с тем, что албанская сторона предоставила ей переводчика с языка страны-агрессорки.

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Соответствующий инцидент попал в трансляцию пресс-конференции, которая прошла на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). После того, как Ребров сделал заявление о последних обстрелах наших городов, албанцы попросили наставника сборной повторить речь на русском. Однако тот отказался это делать.

"No russian": Ребров отказался говорить на русском языке перед матчем Лиги наций. Видео
"No russian": Ребров отказался говорить на русском языке перед матчем Лиги наций. Видео

"Rusiian? No russian", – прокомментировал ситуацию Плецан. После этого украинцы отвечали на вопросы албанцев на английском.

Напомним, что поединок в Тиране состоится во вторник, 19 ноября. Команду Реброва в противостоянии устроит только победа. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Албания – Украина. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Ранее были обнародованы все расклады для нашей команды перед заключительной встречей группового этапа Лиги наций.

"No russian": Ребров отказался говорить на русском языке перед матчем Лиги наций. Видео
"No russian": Ребров отказался говорить на русском языке перед матчем Лиги наций. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, журналист Виктор Вацко жестко наехал на футболистов сборной Украины за игру с Грузией в матче Лиги наций, обвинив их в безволии.

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