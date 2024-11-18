'Им нормально, когда их возят так?' Вацко разнес сборную Украины за матч с Грузией

Известный комментатор Виктор Вацко жестко наехал на футболистов сборной Украины за игру с Грузией в предпоследнем матче Лиги наций. В частности, журналист раскритиковал действия подопечных Сергея Реброва во втором тайме встречи, когда они не могли справиться с лидером соперников Хвичей Кварацхелией.

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Об этом Вацко заявил в эфире своей авторской программы на канале в YouTube. По словам представителя СМИ, в составе грузинской команды есть только два игрока высокого уровня – вратарь Георгий Мамардашвили и собственно Кварацхелия, однако против последнего играли слишком мягко.

"То, что творил со сборной Украины во втором тайме Кварацхелия... У меня только одно слово подбирается – просто п***ец. После такого, если контрацептивы не использовать, дети рождаются. А есть какое-то в принципе эго у наших футболистов? Или им сейчас нормально, когда их возят так, что уши заплетаются? Кто бы его в подкате переехал, или хотя бы корпусом где-то выбросил. Немножко в ножку немного в мяч, чтобы он почувствовал, что здесь не колхозники вышли против него на поле", – подчеркнул Вацко.

Напомним, 16 ноября сборная Украины сыграла вничью с командой Грузии в предпоследнем матче Лиги наций и осталась на последнем месте в группе. 19 ноября "сине-желтые" закроют турнир игрой в Албании.

Как сообщал OBOZ.UA, были опубликованы все расклады для сборной Украины перед заключительными матчами Лиги наций в дивизионе В.

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