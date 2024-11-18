'В связи с обстрелами...' Ребров сделал заявление перед матчем Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров начал пресс-конференцию перед заключительным матчем Лиги наций с Албанией с напоминания о войне в нашей страны. От имени команды наставник "сине-желтых" выразил соболезнования всем пострадавшим от последних обстрелов, совершенных армией российского террористического государства.

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Об этом Ребров заявил во время общения с журналистами в Тиране. Легендарный нападающий отметил, что Россия ведет сознательный террор мирных граждан Украины, а также поблагодарил западные страны за поддержку, которую они оказывают для противостояния агрессору.

"В начале в связи с обстрелами врага, страной-террористкой наших гражданских городов хотел бы от себя лично и команды выразить слова поддержки семьям погибших. Хотел бы напомнить, что война продолжается, враг каждый день обстреливает наши города, убивает наше мирное население. И подчеркнуть, что мы благодарны всем за помощь. Именно сейчас нам нужна эта помощь от стран Европы", – сказал Ребров.

Напомним, в ночь на 17 ноября Россия нанесла по Украине одну из самых массовых атак, выпустив 120 ракет и 90 беспилотников. Вечером того же дня РФ обстреляла Сумы, в результате чего погибли 11 человек. Днем 18 ноября российские террористы совершили удар по Одессе, что привело к 10 жертвам среди мирного населения.

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