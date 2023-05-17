"Никто не мог представить". Выступавший в России Ракицкий прозрел от масштаба агрессии после 24 февраля
Центральный защитник Ярослав Ракицкий дал первое интервью после начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года. Отвечая на вопрос, почему он до 2022 года играл в РФ, Ярослав заявил, что "он в первую очередь, футболист".
Ракицкий признался, что футбол – его работа и дело всей его жизни. И в России он делал лишь то, что играл в футбол. В тоже время 33-летний уроженец Пероштравенска поражен тем, что делает страна, где он когда-то работал.
"Никто не мог представить такого масштаба агрессии, что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию. Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело. Посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой", – цитирует Ярослава пресс-служба "Шахтера".
Игрок, который в феврале покинул "Зенит" уверен, что 24 февраля расставило все по местам.
"В в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира нет ничего общего с Российской Федерацией. Поэтому я здесь, в Украине, вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы" – подытожил Ракицкий.
После 24.02.2022 Ярослав разорвал контракт с питерским клубом, где зарабатывал 2 млн евро за сезон.
23 июля прошлого года Ракицкий подписал годичный контракт с турецким "Адана Демирспором", но продержался в команде лишь 4 месяца.
16 января 2023-го подписал контракт с донецким "Шахтером", воспитанником которого он является, и за который уже выступал 10 лет – с 2009-го по 2019-й год.
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