''Никого не интересует'': российскому футболу поставили убийственный диагноз

Чемпионат России по футболу неинтересен ни европейским экспертам, ни болельщикам, ни менеджерам. Это приводит к тому, что переходы игроков из клубов Премьер-лиги в зарубежные чемпионаты практически невозможен.

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Такое мнение в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" выразил бывший тренер санкт-петербургского "Зенита" Властимил Петржела. При этом он добавил, что и сами российские футболисты не стремятся прогрессировать и уезжать за рубеж, предпочитая оставаться на хороших контрактах у себя дома.

"Почему российские футболисты не уезжают в Европу? Думаю, что они не хотят уезжать. Сейчас никто не возьмет русских игроков. Это очень важно понимать. Конечно, ваш чемпионат лучше чешского, потому что в нем много хороших зарубежных футболистов. По крайней мере, так было раньше. Сейчас российский чемпионат никого не интересует", – сказал чешский специалист.

Ранее Властимил Петржела предрек сборной России откат на задворки мирового спорта из-за отстранения от международных соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин стал причиной громкого скандала в Эстонии.

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