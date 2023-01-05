Главный тренер сборной России по футболу стал причиной громкого скандала в Эстонии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин побывал перед Новым годом в родной Эстонии (Карпин родился в Нарве). В Таллине 53-летний россиянин встретился с местными бывшими и действующими футболистами.

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Фотографию с совместного ужина выложил экс-защитник "Торпедо", "Химок" и сборной Эстонии Андрей Степанов. Там же присутствовали капитан сборной Эстонии по футболу Константин Васильев, форвард Сергей Зенев, тренер Андрес Опер, а также бывшие игроки Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев и Игорь Морозов.

"Одна компания, 10 друзей, 100 воспоминаний, 1000 игр. Новогодняя вечеринка, которая запомнится", – подписал снимок Степанов.

Такой поступок эстонских футболистов вызвал грандиозный скандал. Местные болельщики выступили с заявлением, в котором отметили аморальность своих соотечественников.

"Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы", – говорилось в заявлении фанатов.

Поклонники футбола из Эстонии потребовали лишить Васильева капитанской повязки.

В итоге Васильев, Зенев и Опер выступили с совместным заявлением, где извинились за случившееся.

"Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике или войне. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь. Наша позиция в отношении войны всегда оставалась неизменной - ей нет оправдания", – говорится в тексте, который приводит postimees.ee.

Позже в паблике Facebook посвященном эстонскому футболу разместили опрос, подходит ли Васильев на роль капитана национальной сборной. 66% ответили "нет". 34% – "да".

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