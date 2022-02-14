'Невероятный': тренер 'Ювентуса' оценил гол Малиновского

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри восхитился голом украинского полузащитника бергамской "Аталанты" Руслана Малиновского в очном матче команд в 25-м туре чемпионата Италии. Наставник "старой сеньоры" отметил, что нашему соотечественнику удался потрясающий удар на 76-й минуте встречи.

Об этом сам Аллегри заявил в комментарии DAZN, сообщает jufc.ru. 54-летний специалист также позитивно оценил игру своей команды, комментируя ничейный исход (1:1) в поединке.

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"Было бы обидно проиграть в этом матче после такой хорошей игры. Мы допустили ошибки при завершении атак, перед перерывом на контратаках было три минуты ужаса, потому что мы очень легко теряли мяч. Второй тайм был лучше, как это ни парадоксально, но когда нужно было забивать, мы допускали ошибки при передачах. "Аталанта" играла на контратаках, и Малиновскому удался хороший удар со штрафного. Это был невероятный гол, на который голом с нашей стороны ответил Данило", – сказал Аллегри.

Отметим, что "Ювентусу" удалось отыграться в выездном матче с "Аталантой" в компенсированное время благодаря точному удару Данило.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Даниил Игнатенко был удален с поля спустя девять минут после дебюта в составе "Бордо" в чемпионате Франции.