'Нет никакого запрета на выезд из Украины'. Сотрудник 'Кривбасса', не вернувшийся из Швеции, прокомментировал свой побег

Уже бывший SMM-специалист женского футбольного клуба "Кривбасс" Роман Лопатин, который не вернулся из Швеции в Украину, заявил, что никакого закона не нарушал. По словам Лопатина, история с ним всплыла в прессе исключительно "на фоне хайпа" от поступка футболиста "Шахтера" U-19 Роспутько, уехавшего в Россию.

Криворожанин объяснил свой поступок тем, что в его жизни "сложились определенные обстоятельства", и "с моральной точки зрения" он должен быть сейчас со своей семьей.

"Думаю, так поступил любой в моей ситуации, ведь семья на первом месте, а потом идут все остальные вопросы. В Конституции Украины нет никакого запрета ни на выезд, ни на въезд. Я уехал официально, не пересекал границу как-то нелегально", – цитирует Лопатина СЭ.

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Роман возмущен, что к остальным футболистам, которые смогли уехать из страны, нет никаких вопросов, а к нему – есть.

"У нас во время войны уехали Довбик, Трубин, Мудрик, Гармаш. Почему все молчат о них? И это я назвал только самых известных футболистов. У нас какие-то двойные стандарты. Я не рвал отношения с Украиной, поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать свою страну и продолжаю донатить. Что именно мне инкриминируют?"– не понимает Лопатин.

Журналист уточнил, что сейчас в Украине военное время и мужчинам мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, а Лопатин выезжал в составе делегации по разрешению Минспорта и должен был вернуться.

"Меня по этому поводу никто не инструктировал и я ничего не подписывал, – что должен был вернуться. Я понимаю, что сейчас тяжелое время для Украины и такие вопросы – хрупкая материя", - сказал Лопатин.

Поделился экс-сотрудник "Кривбасса" и о своих дальнейших планах. Сейчас он находится в Германии.

"Я как футболист подписал контракт с клубом пятой лиги – "Цеденик". Скоро будет презентация. То есть у меня такая же ситуация, как с другими нашими футболистами, играющими за границей. Планирую ли я вернуться в Украину? Конечно, когда изменятся обстоятельства, но это невозможно. Нет, не из-за войны. По семейным обстоятельствам. Сейчас у меня еще больше возможностей поддерживать страну и делать что-нибудь полезное", – подытожил Лопатин.

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