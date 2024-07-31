УЕФА, игроки, главная команда. Кто виноват в вылете футбольной сборной Украины из Олимпиады-2024

Украина завершила свое выступление на Олимпийских играх. В группе с Аргентиной, Марокко и Ираком нам не удалось забрать второе место. Повлияло на это несколько факторов и все они смешны и серьезны одновременно. OBOZ.UA пытается разобраться в главных причинах провала команды на турнире.

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Украинская команда повторяла одни и те же проблемы

Иракская сборная куражилась и дожила нас из-за пенальти и персонального давления на Таловерова. Марокканцы почти добились результата с тем же пенальти и за счет большинства - нам удалось провести победную атаку без офсайда на последних секундах. А вот аргентинская молодежь светила техникой, разрывая нашу защиту мягкими забросами или неожиданными разрезными передачами. Так почему же было так нервно?

По итогам группового этапа можно выделить, что олимпийская сборная во многом повторяла судьбу главной сборной. Та же ситуация в группе, схожие результаты, последний матч квартета против фаворита группы (где команда ненадолго собралась). Такое впечатление, что нашим футболистам вообще нельзя публично что-то комментировать к играм – тот же Зинченко обещал чуть ли не финал Евро, а ОИ вся команда ждала Месси. Тренерский штаб, конечно, разобрал латиноамериканского соперника по косточкам, однако все равно было очень сложно против сверхопытных Альвареса и Отаменди.

Украинцы давали выигрывать подбор и вторую зону, а в решающем матче против Аргентины защита вообще проваливалась наголову, особенно против нападающего "Сити". И это преследовало нас весь турнир – тот же гол против Ирака пришел, когда Ясиму дали слишком много пространства у нашей штрафной, а Рубчинский пошел в неоправданный подкат. Ну, а еще украинцы катастрофически играли после 60-й минуты. С чем это связано, трудно объяснить, будто футболисты понимают, что матч идет минимум 90. Добивал прессинг на защитные линии, который подавлял беспомощностью и усложнением положения защитников.

Провал против Аргентины

Украинцам мешали эмоции. Они были другом в победном матче, когда вдесятером наши футболисты смогли собраться и устоять против африканцев, а дальше забить им в последний момент. Но когда мы пропустили от Аргентины, то начался хаос. Тренер Ротань перед игрой заметил – команда истощена борьбой и матч вторника станет сложным не только в физическом плане. Так и случилось: важно было взвешено работать на оборону, внимательно и осторожно действовать с мячом. Этого почти не было.

Давила и цена ошибки – уже в раздевалке игроки знали, что Марокко громит Ирак и нам нужны только 3 очка. Но лучше этот знак прочла Аргентина - их гол сделал нашу ситуацию еще сложнее. Подопечные Маскерано отдали мяч желто-синим, но уверенности у нас не стало больше. Игроки забыли о главной просьбе коуча – отталкиваться от своей игры. Каждый желал проявиться индивидуально, чем украинцы упустили три супермомента у чужих ворот. Почему? Передерживали.

Но были и хорошие моменты. К примеру, хорошо показали себя на Олимпиаде связи с одних клубов - горняки, львовяне. Федор и Краснопир вообще организовали спасительный гол против Марокко, хотя последний только присоединился к "Движению" этим летом. В защите много помогал Фесюн – если бы не он, то счет против Марокко был бы для нас проигрышным, а аргентинцам вообще проиграли бы величайшим разгромом.

К чему здесь вообще ФИФА?

Претензия по адресу ФИФА звучит именно от клубов. В отличие от женских футбольных турниров, мужские олимпийские соревнования не включены в Международный календарь матчей. Хоть существует Олимпиада, хоть нет – командам будет безразлично, ведь для них нет никакого обязательства предоставить игроков-мужчин для таких сборных.

Не забывайте и о параллельных турнирах: Олимпиада в большинстве случаев стартует не так далеко от Евро, Копа и других национальных соревнований. А еще прямо сейчас играют квалификационные матчи еврокубков - если бы "Рух" попал в Лигу Конференций, то его тройка вряд ли бы поехала во Францию.

Самая первая проблема – фарс в клубах

И вот эта претензия не позволяет нам получить хоть какую-нибудь предполагаемую команду. Мы еще долго будем обсуждать это, хотя проблема должна решаться не обществом, а профильными организациями украинского спорта.

Олимпийская сборная банально недосчиталась тех, кто ковал эту победу! Не было Мудрика, Бондаренко, Бражко, Ваната, Трубина. Понятно, что это одни из самых больших звезд Украины, но наличие хотя бы одного из них добавило бы в качестве олимпийской команды. Выбирать Ротаню было настолько сложно, что в заявку взяли только двух футболистов 23+. А еще не все игроки прибыли вовремя: некоторые ехали чуть ли не в Лион, на первую игру против Ирака. Тренерскому штабу просто некогда было объяснять свое видение тактики стартовой встречи.

Почему клубы так категоричны? Их тоже можно понять – в июле-августе начинается новый сезон. Им нужно понимать, на кого рассчитывать в течение сезона. Если футболист травмируется на официальном, но не внесенном в Календарь турнире, это равноценно опасной подножке в дворовом футболе, в который сам человек захотел поиграть против любителей. А украинские клубы, как мы уже отметили, должны еще иметь в распоряжении сильнейших игроков во время старта УПЛ и вероятных еврокубков. Причем такой же логикой пользуются не только наши, но и европейские клубы, вроде "Челси" или "Бенфики".

УАФ и Шевченко уже в следующем году должны решить, какое у них влияние на клубы, чтобы те раз в 4 года могли выделить хотя бы по одному игроку на Игры. Когда Ротань (или кто вместо него будет) вынужден чуть ли не на коленях упрашивать предоставить ему футболистов - это позор Украины. Конечно, это международная "традиция", однако даже в нашу группу смогли приехать Хакими и Альварес. Сезон в их клубах скоро стартует, а перед Олимпиадой оба смогли побегать свои важные матчи за главную сборную, чтобы стать лидерами уже во Франции.

Украина завершила дебютное выступление на футбольной Олимпиаде. Была ли эта попытка провальной? Нет, в определенные моменты наши игроки навязывали борьбу сильнейшим игрокам мира и свободно чувствовали себя на мяче. Была ли эта попытка успешной? Нет, мы собственноручно позволили соперникам использовать не столь многочисленные моменты. К Ротаню могут быть претензии, но они не должны звучать как приговор - украинская команда, из-за всех вышеупомянутых факторов, не присутствовала на французских полях эмоционально. К 2028 году нужно не только отобраться на следующие Игры, но и сделать все возможное, чтобы заявка была не аварийной, а на стадионе появлялись футболисты, морально готовые к сокрушительной борьбе.