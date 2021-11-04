Неожиданная развязка для ПСЖ и прогресс Украины: результаты Лиги чемпионов 3 ноября

В Лиге чемпионов в среду, 3 ноября, состоялась вторая часть матчей 4-го тура группового этапа. Зрители увидели битвы в квартетах А, В, С и D.

Наибольший интерес среди украинских болельщиков прогнозируемо вызвал матч в Мадриде, где "Реал" обыграл донецкий "Шахтер". В этой игре был забит первый гол от украинского клуба в текущем турнире.

Также стоит отметить сенсационную развязку в Лейпциге, где местный клуб на последних секундах вырвал ничью у ПСЖ.

Результаты Лиги чемпионов 4 ноября

"Реал Мадрид" Испания – "Шахтер" Украина 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 14 Бензема, 1:1 – 39 Фернандо Педро, 2:1 – 61 Бензема.

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Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Бензема (Йович, 79), Винисиус Жуниор, Васкес.

Шахтер – Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Тете (Марлос, 79), Алан Патрик (Маркос Антонио, 79), Мудрик (Соломон, 71), Майкон, Степаненко (Судаков, 80), Фернандо Педро (Дентиньо, 86).

Предупреждения: Менди (39), Каземиро (63), Дентиньо (90).

"Милан" Италия – "Порту" Португалия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 6 Диас, 1:1 – 61, автогол Мбемба.

Милан – Тэтэрушану, Калабрия (Калулу, 46), Томори, Романьоли, Эрнандес, Браим Диас (Крунич, 68), Рафаэл Леау (Мальдини, 85), Салемакерс, Тонали (Кессиэ, 68), Беннасер, Жиру (Ибрагимович, 76).

Порту – Диогу Кошта, Жоау Мариу, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио (Тони Мартинес, 86), Груйич, Сержиу Оливейра (Витинья, 70), Диас (Бруну Кошта, 79), Тареми (Пепе, 85), Эванилсон (Франсишку Консейсау, 79).

Предупреждения: Груйич (49), Томори (55), Мбемба (65), Витинья (73), Франсишку Консейсау (90).

"Спортинг" Португалия – "Бешикташ" Турция 4:0 (3:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 31, пенальти Педру Гонсалвеш, 2:0 – 38 Педру Гонсалвеш, 3:0 – 41 Паулинью, 4:0 – 56 Сарабия.

Спортинг – Адан, Инасиу, Коатес, Феддаль, Пальинья, Порро (Эшгайю, 17), Матеуш Нунеш (Даниэл Браганса, 60), Сарабия, Педру Гонсалвеш (Жоване Кабрал, 72), Матеус Рейс (Рубен Винагре, 72), Паулинью (Нуну Сантуш, 60).

Бешикташ – Дестаноглу, Уйсал, Велинтон, Монтеро (Тейшейра, 46), Йылмаз, Соуза, Топал, Хатчинсон (Учан, 61), Караман, Ларин (Боздоган, 61; Озъякуп, 83), Геззаль (Тере, 78).

Предупреждения: Соуза (50), Ларин (50).

Удаление: Соуза (90).

"РБ Лейпциг" Германия – ПСЖ Франция 2:2 (1:2, 1:0)

Голы: 1:0 – 8 Нкунку, 1:1 – 21 Вейналдум, 1:2 – 39 Вейналдум, 2:2 – 90, пенальти Собослаи.

РБ Лейпциг – Гулачи, Орбан (Айдара, 46), Симакан, Гвардиол, Лаймер (Хенрихс, 85), Мукиеле, Адамс (Ольмо, 74), Нкунку, Форсберг (Собослаи, 59), Анхелиньо, Андре Силва (Поульсен, 59).

ПСЖ – Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Вейналдум (Эррера, 85), Данилу Перейра, Гуйе, Мбаппе (Икарди, 90), Неймар, Ди Мария (Дракслер, 85).

Предупреждения: Данилу Перейра (10), Адамс (25), Кимпембе (32), Мендеш (62), Симакан (69), Неймар (74), Доннарумма (90), Поульсен (90), Эррера (90).

"Боруссия Д" Германия – "Аякс" Нидерланды 1:3 (1:0, 0:3)

Голы: 1:0 – 37, пенальти Ройс, 1:1 – 72 Тадич, 1:2 – 83 Аллер, 1:3 – 90 Классен.

Боруссия Д – Кобель, Менье, Аканджи, Хуммельс, Вольф (Пасслак, 58), Брандт, Витцель, Беллингем, Азар (Понграчич, 34), Тиггес (Мален, 76), Ройс (Кнауфф, 76).

Аякс – Пасвеер, Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд, Антони, Бергейс (Кудус, 67), Тадич, Гравенберх, Альварес (Классен, 46), Аллер.

Предупреждения: Альварес (39), Кнауфф (78).

Удаление: Хуммельс (29).

"Ливерпуль" Англия – "Атлетико" Испания 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 13 Диогу Жота, 2:0 – 21 Мане.

Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд (Филлипс, 90), Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Фабиньо (Тиаго Алькантара, 60), Окслейд-Чемберлен (Минамино, 78), Салах, Диогу Жота, Мане (Фирмино, 46; Ориги, 78).

Атлетико – Облак, Фелипе, Хименес, Эрмосо, Коке (Матеус Кунья, 69), Триппьер, де Пауль, Корреа (Серрано, 75), Жоау Феликс (Лоди, 59), Карраско (Врсалько, 69), Суарес (Эррера, 59).

Предупреждения: Эрмосо (8), Мане (15), Суарес (38), Коке (38), Жоау Феликс (52), Диогу Жота (85), Матип (90).

Удаление: Фелипе (36).

"Манчестер Сити" Англия – "Брюгге" Бельгия 4:1 (1:1, 3:0)

Голы: 1:0 – 15 Фоден, 1:1 – 17, автогол Стоунз, 2:1 – 54 Марез, 3:1 – 72 Стерлинг, 4:1 – 90 Габриэл Жезус.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер (Зинченко, 80), Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, Гюндоган, Родри, Бернарду Силва (де Брюйне, 75), Марез (Стерлинг, 69), Фоден (Палмер, 80), Грилиш (Габриэл Жезус, 68).

Брюгге – Миньоле, Мата (ван дер Бремпт, 78), Хендри, Мехеле, Нсоки, Соболь (Рикка, 73), Вормер, Ритс (Мбамба, 78), Ванакен, Ланг (Дост, 78), де Кетеларе (Соуа, 87).

"Шериф" Молдова – "Интер" Италия 1:3 (0:0, 1:3)

Голы: 0:1 – 54 Брозович, 0:2 – 66 Шкриньяр, 0:3 – 82 Санчес, 1:3 – 90 Траоре.

Шериф – Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Бруно, 73), Тилль, Аддо (Раделич, 62), Траоре, Кастаньеда, Яхшибоев (Джульен, 82).

Интер – Ханданович, Дармиан (Думфрис, 46), де Врей (Раноккия, 85), Шкриньяр, Бастони, Димарко (Перишич, 64), Видаль, Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 81), Мартинес (Санчес, 82).

Предупреждения: Аддо (35), Дармиан (43), Кристиано (51), Коловос (61), Фернандо (63), Шкриньяр (67).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби назвал три вещи, которые необходимы донецкому клубу.