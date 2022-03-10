Легендарный футбольный тренер Николай Павлов не смог подобрать цензурных слов, чтобы описать свое отношение к российским оккупантам. Он выразил уверенность в том, что военные РФ прекрасно знали, куда и с какой целью направляются на якобы учения.

Об этом сам Павлов рассказал в интервью изданию "Футбол 24". Он восхитился единством украинцев, которые стараются друг другу оказывать поддержку.

"Это нелюди, просто, б***ь, нелюди. Я не верю, что они ничего не знают. Я горд украинцами! К сожалению, я уже не в том возрасте, оружие в руки не беру, но искренне переживаю за наших бойцов, совершающих настоящий подвиг. Стараюсь помогать знакомым с эвакуацией. Очень верю и надеюсь на справедливое наказание российских преступников. Важно, чтобы война как можно скорее закончилась, а все украинцы смогли вернуться к нормальной жизни. Каждый из нас мечтает об этом", – подчеркнул бывший тренер мариупольского "Ильичевца" и полтавской "Ворсклы".

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб записался в ряды Вооруженных Сил Украины для защиты страны от российских оккупантов. В свою очередь наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола жестко высказался в адрес стран Европейского союза и НАТО, обвинив их в недостаточной помощи Украине.