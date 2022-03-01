Известный тренер Вернидуб будет воевать за Украину в рядах ВСУ: Путин – это скотина, урод и вампир

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб не стал отсиживаться в Тирасполе, а вернулся в Украину, чтобы защищать ее от российских солдат. Известный футбольный специалист вступил в ряды ВСУ.

Как признался бывший наставник луганской "Зари", сейчас формируется артбригада, в которую войдет и Вернидуб.

"Когда поедем – не знаю. Куда – тоже неизвестно. Я в строю и готов защищать Украину. Мы находились в Португалии, готовились сыграть с "Брагой" в Лиге Европы. 23 февраля "Шериф" провел предматчевую тренировку, а уже на следующий день, в 4:30 утра, мне позвонил сын и сказал, что Россия начала широкомасштабное наступление на Украину", – сказал тренер Footboom.

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Вернидуб признался, что был в шоке и считает, что это повлияло на игру с "Брагой", хотя своих футболистов он настраивал и сам старался держаться.

Руководство "Шерифа" предложило своему тренеру перевезти в Молдову свою семью, но он отказался: "Когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время... Это катастрофа. Поэтому решил не поступать так, как они, не поддаваться паническим настроениям. Вся моя семья находится в Запорожской области".

Вечером 26 февраля Вернидуб был уже в Запорожье. Переночевал, а на следующий день ушел в военкомат.

"Я ведь понимаю, что Бог всех туда отправит. Это мой выбор, иначе быть не может. Только мы, а кто еще? Вы видите, как дерутся украинцы! Думаю, Путин сожалеет о том, что он натворил. Ведь то, как объединилась украинская нация – дорого стоит. Вижу, сколько нас здесь в Запорожье, которые готовы воевать – весь город!", – говорит тренер.

"Все у нас будет хорошо. Украина – превыше всего! Победа будет за нами! Мне 56 лет, кого мне бояться? У меня есть страх за детей, внуков, жену, всех родственников. Путин хотел этого, но никогда не станет императором всего мира. Он – копия Адольфа Гитлера.

Путин – это скотина, урод и вампир в одном флаконе. Правильно говорят: Путин, пошел ты на х*р!", – подытожил Вернидуб.

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