Не только Холанд: рейтинг самых дорогих звезд футбола, не попавших на Евро-2024

Важны для своих клубов, незаменимы для сборных – но всем не хватило одного шага к участию в Евро. Это о тех игроках, которые уже через несколько месяцев будут смотреть главный турнир континента максимум с трибун. С дебютами на Евро Сербии и Грузии мы увидим в деле еще больше крутых футболистов. Но давайте перечислим самых дорогих, кто останется за его пределами. OBOZ.UA вспоминает топ-игроков без чемпионата Европы на этот год.

Бреннан Джонсон, Уэльс (48 млн евро)

Широкой общественности Джонсон стал известен недавно, после перехода в "Тоттенхэм". Школу жизни он получил в "Ноттингеме", проведя там 6 лет в разных структурах, пока не зажег в сезоне 21/22, когда 18 голами и десятком ассистов помог клубу подняться из Чемпионшипа в АПЛ. Нападающий еще тогда привлек внимание многих топов не только Англии, но более меткие слова нашел "Тоттенхэм" - и через год футболист пополнил состав лондонцев. Пока валлиец главный по ротациям, ведь голы и результативные передачи все еще не аргумент для более частого попадания в основу. Но для команды Постакоглу Джонсон - незаменимый спаситель результата, ведь его можно выпустить на замену и по крайней мере ничья гарантирована.

Клубные успехи обратили внимание тренерского штаба и сборной. Дебюта за первую команду пришлось подождать – и ему отблагодарили участием даже на ЧМ. За Уэльс выступления пока посредственные: на отборе к Евро у него 7 игр, но только один гол и один ассист - не то, чего ждут от молодой надежды целого государства. Да и сам плей-офф оказался безжалостным к Уэльсу: получив после группы еще один шанс, островная команда сокрушила Финляндию, но не смогла пройти Польшу. Левандовский так боролся за последнее Евро в карьере, что настроил всю команду на безумную битву и дожал соперника в серии пенальти.

Деян Кулусевски, Швеция (55 млн евро)

Еще один игрок "Тоттенхэма". Кулусевски знают многие, ведь в третьем сезоне за шпор он надежно закрепился в основе. Только дважды не играл, да и то в воспитательных целях. Шведу удается одновременно быть лидером атаки лондонцев и оставаться самым агрессивным в их составе. Боевые качества позволяют зацементировать правый полуфланг в центре, именно его отчаянная игра была залогом чуда команды в начале сезона. Да и сейчас без Деяна "Тоттенхэму" будет тяжелее бороться за последнее место в ЛЧ.

Кулусевски играет за сборную Швеции с 2020-го: от нескольких минут на поле до постоянного старта прошло всего 2 года. Игрок с брутальной бородой охарактеризован роскошным коротким пасом и импульсивными решениями, за что часто наказуем горчичники. Впрочем, это не мешает неоднократно получать звание MVP. На днях полузащитнику исполнилось 24 – Тransfermarkt уже дает за шведа 55 миллионов и эта цифра растет, однако повысить ее выступлениями на Евро в этом году не удастся.

Александер Исак, Швеция (70 млн евро)

Если вы думали, что это все шведы – то ловите нового представителя. Исак также играет в АПЛ и уже второй год подряд является золотой гордостью "Ньюкасла". Он прошел разные по стилю клубы: "АИК", "Боруссия Д", "Сосьедад", те же сороки. И на свои 24 года набрал столько опыта, что уже имеет ценник от Тransfermarkt в 70 миллионов. За столько же его и купили англичане. Забивной, быстрый нападающий с интересными мыслями и голевым чутьем действительно подходит этой качающейся команде. Были бы лучше дела с травматичностью – этот спаситель оказал бы еще большее влияние на результат. Но ему все равно удается забивать разным клубам - "Тоттенхэму", "Сандерленду" или "Манчестер Сити".

Все эти знания, полученные в Англии, пригодились бы в играх за Швецию. Но там забивать так же многое пока не удается: даже против равных или более слабых Албании, Австрии, Эстонии, Сербии или Азербайджана, у Александера только 1 гол и ассист. Можно сказать, что его навыков критически не хватило обескровленной сборной: звезды прошлого закончились, нынешние игроки не смогли обеспечить нужный результат. Так Швеция сделала невозможное: осталась за пределами Евро впервые с 2000 года.

Мартин Эдегор, Норвегия (95 млн евро)

Еще одна сборная, в которой тоже мощный скандинавец. Стабильно стартовое место в Норвегии укрепляют стабильно высокие оценки после матча. Этот отбор на Евро Эдегор сыграл 7/8 матчей, даже выходил на не родной позиции нападающего. Открытый к экспериментам игрок – настоящая находка для любого тренера. Но поражение Испании и ничья против Шотландии перечеркнули шанс на квалификацию. Дополнительные параметры также не дали норвежцам еще одну попытку сразиться за место на Евро-24. Эдегор одна из тех потерь, которая болезненна и для фанатов - не сможет увидеть, как один игрок руководит целой командой.

И это при том, что норвежец незаменим в "Арсенале". Крутой удар издалека, скрытая передача в продвижение, внимательность в центре поля - все это позволяет канонирам до сих пор бороться за золото АПЛ. С начала сезона Мартин пропустил всего 4 игры (3 из-за травмы) и является стержневым игроком для Артеты. Способствует такому доверию и чрезвычайная дисциплина: подкатов от него почти нет, как и фолов и желтых карточек. Вобщем, норвежец главный и для клуба, и для команди. Но в этом сезоне ему не повезло: он близок к потере последнего доступного трофея – кубка АПЛ.

Эрлинг Холанд, Норвегия (180 млн евро)

Звучит как абсурд, но самого дорогого игрока в мире не будет на Евро! Конечно, речь об Эрлинге, без которого этот рейтинг был бы неполным. Разрушитель рекордов миксует уничтожение "Лутона" и исчезновение на поле против "Реала" или "Ливерпуля". Но как бы ни смеялись над форвардом, представить сборную Норвегии или "Манчестер Сити" без этого светловолосого шкафа на острие атаки нереально. У него особенная роль: отвлекать на себя главные силы соперника и позволять одноклубникам забивать самим. Голевые обороты подупали, хотя титул АПЛ, скорее всего, останется у форварда.

У Эрлинга сейчас есть опыт Лиги Чемпионов, многочисленных турниров в Англии и противостояние лучшим командам континента. А вот на уровне сборных – максимум отборы. Он забивал много и за юношескую, и за молодежную, и за основную команду Норвегии, однако конвертировать это в результат пока не удается. Нынешний отбор вообще слабеньким получился: безусловный лидер атаки имеет всего 6 голов, что точно помешало еще одним скандинавам посоревноваться за первые два места группы. Тот случай, когда 180 миллионов евро не говорят за твое качество – Холланду следует добавить в противодействие прессингу, если он хочет услышать гимн своей страны на международных турнирах. Следующая попытка будет на отборе к Чемпионату мира, а вот Чемпионат Европы нынешним летом без него.