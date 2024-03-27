Определились все участники Евро-2024: кто дебютант, с кем сыграет Украина и кого считают фаворитами

Вчера вечером стали известны все 24 команды-участницы нового Евро. Среди них есть постоянные представители, новачки, игроки-дебютанты. А также – Украина! До главного турнира года остается 79 дней – и сегодня OBOZ.UA говорит о самых интересных фактах Евро 2024 года.

Юбилейные участия топовых сборных

Начнём с хозяев. Сборная Германии – абсолютный рекордсмен по количеству участий. Каждый последующий чемпионат Европы становится для нее новым достижением и обновлением единоличного лидерства. Вместе с наследием ФРГ, она уже в 14-й раз поедет на турнир. Вдогонку следуют четыре сборные: Италия, Англия, Франция и Нидерланды, отобравшиеся на одиннадцатый в своей истории чемпионат. Рядом Испания – для нее это будет 12-е участие. Их женская сборная, кстати, зимой выиграла первую женскую Лигу наций – чем не мотивация для мужской команды пополнить музей еще одним европейским Кубком?

Особенная эта история для Дании. В этом году это единственная команда, которая будет по-настоящему праздновать юбилей. Десятый выезд на первенство Европы подчеркнут лучшим за последнее время составом, о чем говорит и первый выход на ЧМ два года назад. Тем более, что после полуфиналов прошлого розыгрыша, нужно повторять достижения и здесь. Невероятный Хойлунд, креативный Андерсен, надежный Кристиансен, важный для центра Хьюмланд и вечный Шмейхель – тренерский штаб будет иметь хороший выбор и сможет продолжить красивую историю. Заруба за первое место станет первым вызовом для датской команды.

Новая попытка сборной Украины на Евро

Ох и сложным было это путешествие на Евро для нашей команды. Ребров подхватил команду летом в прошлом году и возглавлял почти весь групповой этап. Мы смогли дать бой англичанам, возились с македонцами, нервничали с мальтийцами и создали огромный скандал с итальянцами. Так пришел второй шанс – квалификация через Лигу наций.

Первый матч стал таким, что мы его и вспоминать особо не хотим. Тяжелый футбол на тяжелом поле, где все три гола забили мы сами (включая автогол) и выстраданная победа над Боснией и Герцеговиной (2:1). Многие тогда сказали, что это был отскок, но в глубине души все равно радовались, что Украина получила свой шанс на желаемую и такую важную путевку на чемпионат. Финальным соперником нам выпала Исландия – загадочная команда с особым стилем, когда можно было ждать сюрприз на любом клочке поля.

Вчера у нас нервов было не меньше, особенно после острых атак исландцев. Украина чуть не пополнила когорту Скандинавов, которые в шаге от Евро покинули этот путь. Холанд, Эдегор, Исак, Градецки не смогли вывести свои команды на турнир (у финнов была еще одна попытка), а вот нашим ребятам это удалось со второй попытки. Как и против БиГ, камбек спасает нам игру и делает победителями именно украинцев.

Для Украины это будет 4-й подряд чемпионат Европы. В прошлый раз мы впервые вышли из группы и добрались до четвертьфинала. Теперь нашими соперниками будут Бельгия, Словакия и Румыния. С де Брюйне и компанией могут возникнуть проблемы, а вот других должны проходить. И у Реброва есть 2 месяца, чтобы устранить сложные моменты, возникшие во время плей-офф.

Дебютанты на Евро

Чемпионату Европы уже 64 года, но каждый раз имеем дебютанта. К сведению не будем принимать первое время - тогда новичок был привычным явлением. А вот настоящим бумом в XXI веке стал 2016-й - 5 команд впервые попали на Европейский футбольный форум (Исландия, Северная Ирландия, Уэльс, Албания, Словакия). Время проходит – а все равно кто-то впервые залетает на Евро. И этот год не исключение.

Поздравьте Сербию. Сборная, которая в этом году отмечает только 16-ю годовщину своего существования, наконец добилась участия на Евро. Команда Тадича в группе проиграла только Венгрии, а остальных преодолела без особых проблем (Литва, Болгария, Черногория). Репутация команды неоднозначна – на днях они провели товарняк с россией и проиграли 4:0. Но сам факт дебюта избежать невозможно. Вопрос в том, получится ли у них что-нибудь в группе, ведь там ждут Англия, Дания и Словения.

А еще здесь впервые Грузия! В невероятном плей-офф они прошли Люксембург (2:0), а затем дома, в очень изнурительном матче, переиграли и Грецию в сумасшедшей серии пенальти. Есть среди игроков грузинской сборной фамилии, известные всему континенту: Кварацхелия ("Наполи") и Мамардашвили ("Валенсия"). А еще там играют представители европейских клубов Микаутадзе, Китеишвили, Чакветадзе и Давиташвили. Вратарь грузин даже попадал к хайлайтам.

Облак, Джимсити и Коло Муани впервые поедут на Евро

Целый ряд известных игроков, выступающих за топовые клубы Европы или даже грандов мирового футбола, впервые поедут на Евро! Некоторым понадобилось немало попыток, чтобы наконец-то попасть в компанию лучших.

Среди таких – Облак. Только представьте – Яну уже за 30-ть и это его первая игра на Евро! Чемпион Испании, обладатель ЛЧ и ЛЕ, один из лучших вратарей мира только сейчас смог наконец-то отстоять право Словении на участие в турнире. Сборная не участвовала на форуме 24 года – тогда еще существовала Югославия, с которой они пересеклись. Есть целое поколение футболистов, разделяющее эти два этапа и получившие единственный в карьере шанс на битву за кубок. Это Куртич, Блазич, Шпорар, Вербич, Шешко, Ловрич, Млакарь. Тренер Кек на днях попробовал экспериментальный состав – и едва не проиграл Мальте. Теперь он понимает, на кого и как может опираться перед самим Евро.

Не забудем и о Сербии. Как футбольная сборная это не слишком сильная команда, но ее индивидуальности хорошо известны в мире. Это не такие возрастные Влахович, Машович, Митрович, Миленкович, Лукич и Павлович. А еще есть такие игроки, которые всю свою карьеру ждали этого (пожалуй, единственного) шанса - Илич, Джурич и Гудеш. Тому же Тадичу на время турнира будет 35,5 лет! География представителей Сербии обширна - от "Аль-Хиляля" и "Удинезе" до "Фулгема" и "Ювентуса". Почти 20 лет понадобилось поколению игроков, чтобы дойти до статуса высшего сорта и, по меньшей мере, трижды услышать гимн Сербии на главном турнире континента.

Заскочили и албанцы – тоже сборная не столь больших звезд, но поодиночке они сильные исполнители. Вы точно знаете фамилию Асллани из "Интера" или Джимсити из "Аталанты". Есть еще у них Стракоша, Мучи, Бахрами, Исмаили. Не так давно играла эта команда на турнире, а в этот раз сразу попала в группу смерти, где им будут противостоять Италия, Хорватия и Испания.

А что там у фаворитов турнира?

Представить Евро без Германии, Англии, Франции или Испании невозможно, а место в такой сборной дается чрезвычайной конкуренцией. К примеру, те же французы: самый известный новичок там прямо сейчас – Заир-Эмери, который разрывает за "ПСЖ" и помог выйти на турнир. Теперь не исключено, что он станет основополагающим для Les Tricolores и на полях Германии.

Англия – один из фаворитов турнира и там тоже есть новые лица. Нкетия, Палмер, Хадсон-Одои и Уилсон главные для своих клубов, а вот пробиться в основу им сложно. В команде новая проблема – травма Уокера, который будет пропускать соревнования, поэтому вызов ждем и для кого-то из центрбеков.

Испания пока сдала позиции, а схемы коуча-де-ла-Фуэнте остаются загадкой для всех. Хотя мы точно знаем, что на Евро приедет Ямаль – потенциально один из самых молодых участников Евро. Быстрый, импульсивный, результативный – это будет интересно. Еще предстоит восстановиться целой когорте футболистов из разных клубов, поэтому вместе с ним на свое первое Евро могут выйти Рикельме, Гави, Бальде и Фати.

До главного турнира Европы остается чуть больше двух месяцев. В этом году фавориты как никогда мощные, но и несколько андердогов также могут неожиданно забрать у них очки или даже переиграть. Команды с величественной историей идут за новым титулом, команды с первым шансом – за лучшим выступлением в истории. Будет за чем наблюдать, и мы уже готовим попкорн.

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