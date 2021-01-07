Не стоит совершать очередную ошибку, – фанаты "Челси" – о возможном назначении Шевченко

Многие болельщики "Челси" не обрадовались слухам о том, что главный тренер сборной Украины и экс-футболист лондонцев Андрей Шевченко может возглавить их команду.

Как сообщает издание Footboom, фанаты помнят, что игровая карьера нашего соотечественника пошла на спад после его перехода в клуб, поэтому не советуют ему повторять старую ошибку. Они также считают, что Андрей Николаевич слишком молод и неопытен для работы в "Челси".

Jonny: Шевченко уже испортил свою игровую карьеру, когда решил перейти в "Челси". Теперь он может разрушить свою тренерскую карьеру, если перейдёт в наш клуб. 100%, что он ничего не достигнет с "Челси" и провалит вторую часть сезона, после чего никому не будет интересен и снова вынужден будет возвращаться в Украину.

SW: Шевченко не стоит возвращаться и совершать очередную ошибку. Он сейчас только набирается опыта, и сборная Украины под его руководством явно не впечатляет. Не смотрел их матчи, но если судить по результатам, то у Шевы много провалов и он пока что не научился обыгрывать более сильные команды.

Fascione: Это тот самый Шевченко, который проигрывал Франции 1:7 и Испании 0:4? Ну да, отличный тренер. Как раз такой и нужен "Челси". Тогда мы будем вместе с "Арсеналом" бороться за выживание, а каждая победа будет за счастье.

Dave: Шевченко был провальным трансфером для "Челси" и он не оправдал надежды. Люди тогда понимали, что Андрей не заиграет в Англии, но Абрамовичу было плевать на критику. Боюсь, что и сейчас может получиться такая же ситуация. Все понимают, что "Челси" нужен топ-тренер, а не новичок. У нас уже есть Лампард, какой смысл сейчас менять его на ещё менее опытного тренера? Новость может быть правдой, но не хочется, чтобы Шевченко сюда возвращался.

Андрей Шевченко в матче "Челси" против "Арсенала"

Некоторые пользователи все же считают, что наставник сборной Украины проделал хорошую работу с командой и мог бы возглавить их любимый клуб.

Stephen: Большинство фанатов живёт прошлым. Шевченко – далеко не худший вариант и "Челси" будет играть намного лучше. Сборная Украины под его руководством прошла смену поколений и выдала ряд хороших матчей. Я скорее не верю, что сам Шевченко пойдет в "Челси" решать кучу проблем, когда у него есть хорошая работа в родной стране.

Scott: Люди, которые судят по результатам, но не видели игру Украины – это типичные диванные комментаторы. Достаточно упомянуть, что главной звездой сборной Украины является Александр Зинченко. Игрок, который почти не играет за "Манчестер Сити". Интересно, почему кто-то считает, что с таким составом Шева должен уничтожать Испанию или Германию? Шевченко выжимает максимум из игроков, про которых мы с вами ничего не слышали. Уверен, что имея в составе Вернера, Пулишича и Хаверца, украинский тренер смог бы достичь успеха в АПЛ.

Андрей Шевченко во время матча сборной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, после очередной неудачи "Челси" в чемпионате Англии в СМИ появилась информация о том, что Шевченко может заменить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера. Позже эти слухи прокомментировали в Украинской ассоциации футбола (УАФ).