В УАФ прокомментировали слухи о том, что Шевченко может возглавить "Челси"

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олег Протасов заявил, что Андрей Шевченко останется тренером нашей сборной, несмотря на слухи о возможном переходе в "Челси".

В комментарии изданию meta-ratings.com.ua чиновник отметил, что сейчас все мысли наставника национальной команды направлены на подготовку к Евро-2020, которое состоится летом 2021 года. Он также исключил возможность совмещения работы на двух постах.

"Мы каждый раз не можем в УАФ реагировать на сообщения различных СМИ о том, что Андрея Николаевича сватают на работу в другие клубы. Не так давно уже была похожая история с "Миланом". Тогда и сам тренер, и мы дали понять, что Шевченко остается главным тренером сборной Украины. Он переподписал новый контракт. Сейчас на носу подготовка к Евро и все внимание тренера сосредоточено на этом турнире. Поэтому болельщики могут быть спокойны. Совмещение работы в клубе и сборной? Нет. Об этом даже нечего говорить", – отреагировал Протасов на информацию, которая появилась в СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, после очередной неудачи "Челси" в английской Премьер-лиге усилились слухи о скором увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста тренера клуба. В шорт-лист кандидатов на этот пост якобы попал и Шевченко.