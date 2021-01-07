Не варто робити ще одну помилку, – фанати "Челсі" – про можливе призначення Шевченка

Багато вболівальників "Челсі" не зраділи чуткам про те, що головний тренер збірної України та ексфутболіст лондонців Андрій Шевченко може очолити їхню команду.

Як повідомляє видання Footboom, фанати пам'ятають, що ігрова кар'єра нашого співвітчизника пішла на спад після його переходу в клуб, тому не радять йому повторювати стару помилку. Вони також вважають, що Андрій Миколайович занадто молодий і недосвідчений для роботи в "Челсі".

Jonny: Шевченко вже зіпсував свою ігрову кар'єру, коли вирішив перейти в "Челсі". Тепер він може зруйнувати свою тренерську кар'єру, якщо перейде в наш клуб. 100%, що він нічого не досягне з "Челсі" і провалить другу частину сезону, після чого нікому не буде цікавий і знову змушений буде повертатися в Україну.

SW: Шевченко не варто повертатися та робити ще одну помилку. Він зараз тільки набирається досвіду, і збірна України під його керівництвом явно не вражає. Не дивився їхні матчі, але якщо судити за результатами, то у Шеви багато провалів і він поки що не навчився обігрувати сильніші команди.

Fascione: Це той самий Шевченко, який програвав Франції 1:7 та Іспанії 0:4? Ну да, відмінний тренер. Якраз такий і потрібен "Челсі". Тоді ми будемо разом з "Арсеналом" боротися за виживання, а кожна перемога буде за щастя.

Dave: Шевченко був провальним трансфером для "Челсі" і він не виправдав надії. Люди тоді розуміли, що Андрій не заграє в Англії, але Абрамовичу було плювати на критику. Боюся, що й зараз може вийти така ж ситуація. Всі розуміють, що "Челсі" потрібен топтренер, а не новачок. У нас вже є Лемпард, який сенс зараз міняти його на ще менш досвідченого тренера? Новина може бути правдою, але не хочеться, щоб Шевченко сюди повертався.

Андрій Шевченко в матчі "Челсі" проти "Арсеналу"

Деякі користувачі все ж вважають, що наставник збірної України добре попрацював з командою і міг би очолити їхній улюблений клуб.

Stephen: Більшість фанатів живе минулим. Шевченко – далеко не найгірший варіант, і "Челсі" буде грати набагато краще. Збірна України під його керівництвом пройшла зміну поколінь і видала ряд хороших матчів. Я скоріше не вірю, що сам Шевченко піде в "Челсі" вирішувати купу проблем, коли у нього є хороша робота в рідній країні.

Scott: Люди, які судять за результатами, але не бачили гру України – це типові диванні коментатори. Досить згадати, що головною зіркою збірної України є Олександр Зінченко. Гравець, який майже не грає за "Манчестер Сіті". Цікаво, чому хтось вважає, що з таким складом Шева повинен знищувати Іспанію або Німеччину? Шевченко вичавлює максимум з гравців, про яких ми з вами нічого не чули. Впевнений, що маючи в складі Вернера, Пулішіча і Хаверца, український тренер зміг би досягти успіху в АПЛ.

Андрій Шевченко під час матчу збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, після ще одної невдачі "Челсі" в чемпіонаті Англії в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шевченко може замінити Френка Лемпарда на посаді головного тренера. Пізніше ці чутки прокоментували в Українській асоціації футболу (УАФ).