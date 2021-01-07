Не стоит совершать очередную ошибку, – фанаты "Челси" – о возможном назначении Шевченко

Многие болельщики "Челси" не обрадовались слухам о том, что главный тренер сборной Украины и экс-футболист лондонцев Андрей Шевченко может возглавить их команду.

Как сообщает издание Footboom, фанаты помнят, что игровая карьера нашего соотечественника пошла на спад после его перехода в клуб, поэтому не советуют ему повторять старую ошибку. Они также считают, что Андрей Николаевич слишком молод и неопытен для работы в "Челси".

Jonny: Шевченко уже испортил свою игровую карьеру, когда решил перейти в "Челси". Теперь он может разрушить свою тренерскую карьеру, если перейдёт в наш клуб. 100%, что он ничего не достигнет с "Челси" и провалит вторую часть сезона, после чего никому не будет интересен и снова вынужден будет возвращаться в Украину.

SW: Шевченко не стоит возвращаться и совершать очередную ошибку. Он сейчас только набирается опыта, и сборная Украины под его руководством явно не впечатляет. Не смотрел их матчи, но если судить по результатам, то у Шевы много провалов и он пока что не научился обыгрывать более сильные команды.

Fascione: Это тот самый Шевченко, который проигрывал Франции 1:7 и Испании 0:4? Ну да, отличный тренер. Как раз такой и нужен "Челси". Тогда мы будем вместе с "Арсеналом" бороться за выживание, а каждая победа будет за счастье.

Dave: Шевченко был провальным трансфером для "Челси" и он не оправдал надежды. Люди тогда понимали, что Андрей не заиграет в Англии, но Абрамовичу было плевать на критику. Боюсь, что и сейчас может получиться такая же ситуация. Все понимают, что "Челси" нужен топ-тренер, а не новичок. У нас уже есть Лампард, какой смысл сейчас менять его на ещё менее опытного тренера? Новость может быть правдой, но не хочется, чтобы Шевченко сюда возвращался.

Некоторые пользователи все же считают, что наставник сборной Украины проделал хорошую работу с командой и мог бы возглавить их любимый клуб.

Stephen: Большинство фанатов живёт прошлым. Шевченко – далеко не худший вариант и "Челси" будет играть намного лучше. Сборная Украины под его руководством прошла смену поколений и выдала ряд хороших матчей. Я скорее не верю, что сам Шевченко пойдет в "Челси" решать кучу проблем, когда у него есть хорошая работа в родной стране.

Scott: Люди, которые судят по результатам, но не видели игру Украины – это типичные диванные комментаторы. Достаточно упомянуть, что главной звездой сборной Украины является Александр Зинченко. Игрок, который почти не играет за "Манчестер Сити". Интересно, почему кто-то считает, что с таким составом Шева должен уничтожать Испанию или Германию? Шевченко выжимает максимум из игроков, про которых мы с вами ничего не слышали. Уверен, что имея в составе Вернера, Пулишича и Хаверца, украинский тренер смог бы достичь успеха в АПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, после очередной неудачи "Челси" в чемпионате Англии в СМИ появилась информация о том, что Шевченко может заменить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера. Позже эти слухи прокомментировали в Украинской ассоциации футбола (УАФ).