Не совсем вовремя для нашей команды, – Игорь Суркис о матче с "Шахтером" в Суперкубке Украины

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что поединок против "Шахтера" в Суперкубке Украины, который пройдет 22 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский", не очень удобен для его команды. Он напомнил, что столичный клуб впереди ждут непростые и энергозатратные матчи.

Об этом владелец киевлян сказал в интервью телеканалам "Футбол 1/2/3". По его словам, "горняки" будут полны решимости реабилитироваться перед болельщиками после сенсационного поражения от "Шерифа" на старте Лиги чемпионов.

"Будет бескомпромиссная борьба. Я считаю, что этот матч не совсем вовремя, потому что нам предстоит два тяжелейших поединка в Лиге чемпионов. Учитывая то, что донецкий "Шахтер" проиграл "Шерифу", в этом матче для них будет очень многое решаться. У нас ситуация чуть получше, одно очко есть одно очко. Это будет эмоциональный матч", – заявил Суркис-младший.

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Игорь Михайлович считает, что "Шахтер" и "Динамо" приберегут свои козыри на грядущий очный матч в украинской Премьер-лиге, который состоится 3 октября. Несмотря на это, он заявил, что все равно волнуется перед принципиальным поединком.

"Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю, или 10 дней, нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч. Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят. Откровенно говоря, матчи "Динамо" – "Шахтер" я жду с не меньшим волнением, чем поединки с "Бенфикой", "Баварией" и "Барселоной"", – признался президент киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита противостояния между "Шахтером" и "Динамо".