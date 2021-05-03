Определился чемпион Италии по футболу

Миланский "Интер" прервал гегемонию туринского "Ювентуса" и досрочно оформил чемпионство в итальянской Серии А.

Подопечные Антонио Конте одержали выездную победу над "Кротоне" со счетом 2:0 благодаря голам Кристиана Эриксена и Ашрафа Хакими в 34-м туре первенства и набрали 82 очка. "Аталанта", которая сохраняла математические шансы на первую строчку в таблице, допустила осечку в гостевом поединке против "Сассуоло" и позволила "Интеру" оторваться на 13 пунктов за четыре матча до конца сезона.

Миланская команда выиграла первый чемпионский титул за 11 лет (последний был в 2009/10) и 19-й в своей истории. Подопечным Конте удалось прервать невероятную серию "Ювентуса", который становился победителем национального первенства на протяжении девяти последних сезонов.

Отметим, что, несмотря на досрочное чемпионство "Интера", оставшиеся туры Серии А не будут лишены интриги. Пять команд сейчас ведут борьбу за три прямых путевки в Лигу чемпионов, а в подвале турнирной таблице происходит напряженная борьба за выживание.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский провел еще один яркий матч в Италии.