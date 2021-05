"Бавария" с рекордом "Ювентуса" выиграла чемпионат Германии

"Бавария", обыграв в 32-м туре Бундеслиги "Боруссию" из Менхенгладбаха (6:0), в 9-й раз подряд стала чемпионом Германии.

Мюнхенский клуб повторил рекорд "Ювентуса" для клубов из топ-5 лиг Европы по числу титулов подряд. Во Франции самая длинная серия у "Лиона" – 7 побед в чемпионате подряд. В Испании рекорд принадлежит "Реалу" – 5 титулов подряд.

