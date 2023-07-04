Не повторил ошибки Шевченко: СМИ узнали об отказе Ярмоленко после возвращения в 'Динамо'

Полузащитник сборной Украины Андрея Ярмоленко отказался от капитанской повязки в киевском "Динамо", куда он вернулся после шести лет отсутствия. 33-летний футболист выступил за то, чтобы команду на поле по-прежнему выводил Сергей Сидорчук.

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Об этом рассказал ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. По данным журналиста, Ярмоленко также обратился с просьбой к руководству клуба не сильно урезать зарплаты лидерам команды и сохранить ее костяк, в который Андрей включил трех игроков "бело-синих".

"Ярмоленко отказался от капитанской повязки. Он сказал, что капитаном должен остаться Сидорчук. Он не стал повторять ошибку Шевченко, который забрал повязку у Милевского. Из-за этого в коллективе, несмотря на весь авторитет Шевченко, возникли определенные вопросы. Еще он попросил, по возможности, ключевым игрокам не сильно урезать зарплату. По моей информации, Ярмоленко считает, что главное сберечь центральную ось: Бущан – Сидорчук – Буяльский. Это три игрока, без которых тяжело будет достичь результата". – сказал Спиваковский.

Ранее СМИ раскрыли зарплату Ярмоленко после возвращения в "Динамо". В свою очередь президент киевлян Игорь Суркис ответил на вопрос об ультиматуме Виталию Буяльскому.

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