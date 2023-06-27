'Динамо' объявило о возвращении Ярмоленко

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко официально вернулся в киевское "Динамо", из которого ушел в дортмундскую "Боруссию" в 2017 году. 33-летний футболист, которые последний сезон провел в эмиратском "Аль-Айне", подписал со столичным клубом контракт на два года.

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Об этом говорится на официальном сайте "Динамо". Судя по всему, Ярмоленко будет выступать за команду под 10-м номером. По данным СМИ, по окончании карьеры Андрей получит пост спортивного директора клуба, а его зарплата составит около одного миллиона долларов.

"Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу был одним из инициаторов возвращения Андрея домой и хотел, чтобы этот трансфер был осуществлен еще прошлой зимой. По независимым от нас обстоятельствам подписание договора с Ярмоленко пришлось отложить до лета. Уверен, что с Андреем мы достигли бы гораздо большего во второй части минувшего сезона", – прокомментировал президент киевлян Игорь Суркис.

Ярмоленко присоединился к "Динамо" на правах свободного агента. Он является воспитанником черниговского футбола. За киевскую команду Андрей дебютировал в мае 2008 года. Всего за "Динамо" он провел 340 матчей, в которых забил 137 голов во всех турнирах, и входит в топ-4 лучших бомбардиров в истории клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис откровенно ответил на вопрос об ультиматуме лучшему игроку команды минувшего сезона Виталию Буяльскому.

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