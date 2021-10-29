'Не могу поверить!' Шевченко поздравил сына с днем рождения

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко в пятницу, 29 октября, празднует день рождения своего старшего сына – Джордана. Ему исполняется 17 лет. Интересно, что накануне Шевченко вспомнил свой "Золотой мяч" и "Оранжевую революцию" в Украине. Тогда он рассказывал и о рождении сына в 2004 году.

По этому поводу на своей странице в Instagram бывший тренер сборной Украины опубликовал серию семейных фотографий.

"Мы не можем поверить, что тебе – 17! С днем рождения, Джордан. Мы очень сильно тебя любим", – подписал 45-летний спортсмен кадры.

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Кроме Джордана, у Андрея и его жены Кристен Пазик есть еще трое сыновей: Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

Чуть ранее сына поздравила и американская супруга украинского футболиста.

Интересно, что на одной из фотографий Кристен показала крошечного Джордана на руках у отца.

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