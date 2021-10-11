Лидер боснийцев отреагировал на уход Шевченко из сборной Украины

Отставка Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины стала полной неожиданностью для лидера боснийской национальной команды Эдина Джеко. В то же время форвард итальянского "Интера" подчеркнул, что смена наставника не повлияла на статус "желто-синих" как фаворита отборочной группы D в квалификации ЧМ-2022.

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Такое мнение выразил сам Джеко во время пресс-конференции перед матчем с Украиной, который состоится 12 октября во Львове. Он напомнил о том, что соперники показали хороший футбол в игре с Финляндией.

"Для меня было большой неожиданностью, что Шевченко больше не тренер сборной Украины. Не знаю, по какой причине это случилось. Может, из-за недопонимания с федерацией. Знаю, что уже есть новый тренер, и в игре с Финляндией украинцы показала отличный результат. Мы сразу видели, что Украина в этой группе – среди фаворитов. Надеюсь, что завтра у нас тоже будет сильная коллективная игра, а не какое-нибудь индивидуальное самолюбование", – цитирует Эдина корреспондент OBOZREVATEL.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября. Начало встречи – в 21:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины добыла первую победу под руководством Александра Петракова, обыграв финнов. В свою очередь боснийцы перед выездом во Львов победили казахов.