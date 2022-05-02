'Не интересует ни одна причина': российский комментатор сбежал из РФ и осудил войну в Украине

Известный российский комментатор Александр Шмурнов жестко прошелся по властям своей страны из-за нападения на Украину. Журналист, который в марте покинул канал "Матч ТВ" и выехал в Южную Америку, отметил, что не принимает никаких объяснений о вторжении.

Об этом сам Шмурнов заявил в интервью порталу "Вот так". Он также призвал своих знаменитых соотечественников высказываться против войны.

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"Мне бы хотелось, чтобы популярные россияне, находящиеся в безопасности, хотя бы написали в своих соцсетях, что они против войны. Таким образом они посеют сомнения в сторонниках войны. Я точно знаю, что Россия пересекла границу соседнего государства и эта война должна быть остановлена. Государство, которому я долго платил налоги, на эти налоги убивает людей на территории страны, которую я тоже считаю своей. Люди не должны умирать под бомбами, и меня не интересует ни одна причина для ведения этой войны", – подчеркнул Шмурнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Шмурнов раскритиковал угрозы российских властей нанести ядерный удар по Украине или другим странам. Журналист также признался, что столкнулся с волной хейта после того, как выступил против войны.