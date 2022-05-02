'Готов к ненависти': российский комментатор выступил против войны в Украине и рассказал о реакции в соцсетях

Известный российский футбольный комментатор Александр Шмурнов столкнулся с хейтом после того, как выступил против войны в Украине. Журналисту стали приходить угрозы в социальных сетях из-за его категоричной позиции.

Об этом сам Шмурнов рассказал в интервью изданию "Вот так". При этом, по его словам, он был готов к такой реакции соотечественников, до которых пытается донести свою позицию.

"Для России и для ее будущего важно предотвратить то, что в стране происходит. Идет своего рода гражданская война, это видно даже по агрессии в соцсетях по отношению к несогласным. Очень поляризованные реакции даже на мои твиты, ненависть со стороны поддерживающих войну я ощущаю после каждого поста. Я готов к этой ненависти, я хочу показать, что в России отнюдь не 15% против войны и даже не 25%. Среди русских очень много тех, кто ненавидит войну", – подчеркнул Шмурнов.

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Отметим, что в марте комментатор покинул российский пропагандистский канал "Матч ТВ" и уехал в Южную Америку.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский футболист Илья Жигулев в эфире "Матч ТВ" развенчал все пропагандистские штампы провластных СМИ об украинцах.