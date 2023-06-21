Победный гол: экс-украинец сотворил самую грандиозную сенсацию отбора Евро-2024

Сборные Люксембурга и Молдовы стали авторами громких сенсаций в игровой день 20 июня в отборочного турнире к чемпионату Европы 2024 года. Они шокировали команды Боснии и Герцеговины и Польши соответственно. Успех молдован можно считать самой громкой неожиданностью квалификации, ведь команда из пятой корзины жеребьевки обыграла соперника из первой.

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Люксембуржцы уже на четвертой минуте игры в Зенице открыли счет в матче с боснийцами. Футбольные "карлики" действовали от обороны и не давали хозяевами спокойно себя чувствовать. В середине второго тайма гости удвоили свое преимущество и довели матч до победы. Она стала второй подряд для Люксембурга и позволила ему выйти на третье место в группе и включиться в борьбу за путевку на Евро.

Молдаване же выдали просто нереальный перфоманс в поединке против союзников Украины. Первый тайм не предвещал ничего неожиданного – поляки забили дважды благодаря голам Аркадиуша Милика и Роберта Левандовски. Гости контролировали игру, но после перерыва они полностью провалились.

Хозяева начали камбэк уже на третьей минуте второго тайма. Ион Николаеску отквитал один мяч, а через полчаса сравнял счет. На 85-й минуте после розыгрыша штрафного бывший игрок молодежной сборной Украины Вячеслав Бабогло из "Александрии" вырвал для Молдовы сенсационную победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины обыграла Мальту в отборе Евро-2024 в матче с двумя пенальти. После игры соперники "сине-желтых" обвинил арбитра в предвзятости.

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