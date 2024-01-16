'Не готовы на компромиссы': в России пожаловались на ФИФА и УЕФА, вспомнив об 'украинских активистах'

Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА) не готовы пойти на смягчение санкций в отношении России. При этом представители страны-агрессорки продолжают настаивать, что их отстранение от соревнований несправедливо и якобы политизировано.

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Об этом в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат!" заявил спортивный юрист Михаил Прокопец, пишет портал Чемпионат.com. По его словам, российские команды готовы проводить международные матчи на нейтральных полях в так называемых дружественных странах, куда "не прибегали украинские активисты".

"К сожалению, после этих процессов мы поняли, что ни ФИФА, ни УЕФА не готовы ни на какие компромиссы. По сути, наши клубы наказывают за то, в чем они не виноваты. Формальная формулировка отстранения от еврокубков и чемпионата мира – это безопасность. Там прям написано это. Но когда мы начинаем говорить, что давайте сделаем матчи без зрителей, в Турции или Казахстане, предоставляли документы от этих стран, где они говорят, что согласны принимать. Они говорят: "Ну, как бы, нет. Мы считаем, что все равно суперопасно". Хотя ни одного инцидента в клубах и сборных не было. На сборах в Эмиратах или в Турции не прибегали украинские активисты", – сказал Прокопец.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков опроверг возвращение команд из РФ в юношеские турниры УЕФА в 2024 году. А бывший игрок сборной РФ Роман Широков с угрозами в адрес УЕФА и словами о "стране-победительнице" отметил, что россияне вернутся в европейские футбольные турниры на своих условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, исполком РФС принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию (АКФ), пожаловавшись на то, что никто не дает гарантий о возвращении в международные соревнования. Также стало известно о проведении товарищеского матча Россия – Сербия.

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