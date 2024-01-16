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"Не готовы на компромиссы": в России пожаловались на ФИФА и УЕФА, вспомнив об "украинских активистах"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,0 т.
'Не готовы на компромиссы': в России пожаловались на ФИФА и УЕФА, вспомнив об 'украинских активистах'

Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА) не готовы пойти на смягчение санкций в отношении России. При этом представители страны-агрессорки продолжают настаивать, что их отстранение от соревнований несправедливо и якобы политизировано.

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Об этом в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат!" заявил спортивный юрист Михаил Прокопец, пишет портал Чемпионат.com. По его словам, российские команды готовы проводить международные матчи на нейтральных полях в так называемых дружественных странах, куда "не прибегали украинские активисты".

"Не готовы на компромиссы": в России пожаловались на ФИФА и УЕФА, вспомнив об "украинских активистах"
"Не готовы на компромиссы": в России пожаловались на ФИФА и УЕФА, вспомнив об "украинских активистах"

"К сожалению, после этих процессов мы поняли, что ни ФИФА, ни УЕФА не готовы ни на какие компромиссы. По сути, наши клубы наказывают за то, в чем они не виноваты. Формальная формулировка отстранения от еврокубков и чемпионата мира – это безопасность. Там прям написано это. Но когда мы начинаем говорить, что давайте сделаем матчи без зрителей, в Турции или Казахстане, предоставляли документы от этих стран, где они говорят, что согласны принимать. Они говорят: "Ну, как бы, нет. Мы считаем, что все равно суперопасно". Хотя ни одного инцидента в клубах и сборных не было. На сборах в Эмиратах или в Турции не прибегали украинские активисты", – сказал Прокопец.

"Не готовы на компромиссы": в России пожаловались на ФИФА и УЕФА, вспомнив об "украинских активистах"

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков опроверг возвращение команд из РФ в юношеские турниры УЕФА в 2024 году. А бывший игрок сборной РФ Роман Широков с угрозами в адрес УЕФА и словами о "стране-победительнице" отметил, что россияне вернутся в европейские футбольные турниры на своих условиях.

"Не готовы на компромиссы": в России пожаловались на ФИФА и УЕФА, вспомнив об "украинских активистах"

Как сообщал OBOZ.UA, исполком РФС принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию (АКФ), пожаловавшись на то, что никто не дает гарантий о возвращении в международные соревнования. Также стало известно о проведении товарищеского матча Россия – Сербия.

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