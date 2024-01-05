Россия 'с позиции страны-победителя' нагнет УЕФА: экс-игрок сборной РФ выдал бред о возвращении в евротурниры

Бывший игрок сборной России Роман Широков с угрозами Европейскому футбольному союзу (УЕФА) и ее членам высказался о возвращении команд из РФ в международные турниры. Экс-полузащитник московского "Спартака", санкт-петербургского "Зенита" и столичного ЦСКА назвал страну-агрессорку "победителем в этом конфликте".

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Об этом Широков заявил в интервью порталу Metaratings.ru. Словами о том, что Россия будет сама диктовать УЕФА условия своего возвращения в соревнования и при этом определять квоту своих представителей, бронзовый призер Евро-2008 удивил даже журналиста, который охарактеризовал патриотический угар экс-футболиста "каким-то идеальным раскладом".

"Мы выступаем с позиции страны-победителя в этом конфликте. Все равно должны будем диктовать условия. Просто не нужно приходить и умолять нас пустить. Это они должны прийти, и мы уже на равноправных, а лучше с позиции страны-победителя, будем диктовать условия, на которых войдем в УЕФА. Мы должны вернуться на те позиции, с которых ушли: какие места, сколько команд у нас было. Плюс можно немного похлопотать за наших друзей-беларусов, чтобы они получили чуть больше команд, чем у них было в еврокубках", – сказал Широков.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию (АКФ), пожаловавшись на то, что представителям РФ никто не дает гарантий о возвращении в международные соревнования. Также стало известно о проведении товарищеского матча Россия – Сербия.

Как сообщал OBOZ.UA, в России объявили о том, что с 2024 года их команды возвращаются в международные футбольные европейские турниры.

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