Назван стартовый состав сборной Украины на матч с Францией

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков озвучил стартовый состав, который начнет матч против команды Франции. Поединок 5-го тура отбора на чемпионат мира-2022 пройдет на киевском НСК "Олимпийском".

По сравнению с составом на предыдущую встречу с французами, в нашем ростере произошло несколько изменений. В Киеве не сыграют Караваев, Зинченко, Малиновский и Бущан, которые начинали матч в 1-го тура Париже (1:1).

В тоже время 4 сентября на поле столичного стадиона с первых секунд выйдут Пятов, Тымчик, Степаненко, Ярмоленко и Цыганков, не игравшие в матче 1-го тура против Франции.

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Состав сборной Украины по футболу:

Пятов, Матвиенко, Тымчик, Степаненко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук, Забарный, Кривцов, Шапаренко, Миколенко.

Запасные: Бойко, Ризнык,, Малиновский, Соболь, Сирота, Сидорчук, Зубков, Качараба, Сикан, Караваев, Макаренко, Корниенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры назвали точный счет, с которым закончится поединок в Киеве.

Напомним, что в группе D, где выступает наша команда, уже был сыгран один матч.

Финляндия обыграла Казахстан и серьезно ухудшила наши шансы на выход в финальную часть.