Назван самый полезный футболист сборной Украины на Евро-2020

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим футболистом сборной Украины на чемпионате Европы-2020. Статистические порталы SofaScore и WhoScored опубликовали рейтинги игроков нашей команды, которые и возглавил 24-летний хавбек.

От SofaScore Зинченко за 5 матчей Евро-2020 получил средний бал 7,28. Показатель от WhoScored составил 6,98. Всего Александр на турнире отметился одним забитым мячом и сделал одну голевую передачу (все в матче против Швеции).

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Кроме Зинченко в тройку лучших по версии SofaScore также вошли Андрей Ярмоленко (7,2) и Руслан Малиновский (7,15).

В топ-3 от WhoScored (среди тех, кто провел 3 матча и больше) также один за одним расположились Ярмоленко (6,87) и Малиновский (6,75).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко назван самым полезным игроком команды на чемпионате Европы по футболу 2020 год по показателю InStat Index.

Напомним, что "желто-синие" на континентальном первенстве завершили выступления на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии.

В групповом этапе Украина выиграла один матч (против Северной Македонии), уступив Нидерландам и Австрии.

Самый яркий поединок подопечные Шевченко провели против Швеции. Встреча завершилась в дополнительное время после гола Артема Довбика.

В Борисполе сборной Украины болельщики устроили настоящие овации.