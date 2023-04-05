Назван новый тренер ''Челси''

Лондонский футбольный клуб "Челси" до конца текущего сезона будет тренировать легендарный Фрэнк Лэмпард, сообщает TalkSport. По информации СМИ, 44-летний специалист получит приставку "исполняющий обязанности" и это будет "исключительно короткосрочное соглашение".

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Для Лэмпарда это станет вторым опытом работы с "Челси". Впервые он тренировал столичную команду с 2019 по 2021 год.

Тогда под его руководством "синие" провели 84 матча. 44 из них завершились победой, а 25 поражениями. Еще в 15 была зафиксирована ничья.

Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" ведет переговоры с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманном.

Напомним, что предыдущим местом работы Лэмпард был "Эвертон", откуда его уволили за неудовлетворительные результаты. За 44 матчах "ириски" потерпели поражения в 24 и опустились в зону вылета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля "Челси" выгнал Грэма Поттера. На матч против "Астон Виллы" команду выводил Бруно Сальтор.

Сальтор выпустил украинца Мудрика в этой встрече на последние 15 минут. За свои действия наш соотечественник получил одну из самых низких оценок в команде.

После игры, английский эксперт и знаменитый в прошлом футболист загнобил Михаила.

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